Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβιβάστηκε στο Air Force One στις 8 Ιουλίου και όλα ήταν μέρος ενός περίπλοκου σχεδίου.

Την τελευταία ημέρα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Τραμπ ανέβηκε τη σκάλα του αεροσκάφους που υποτίθεται ότι θα τον μετέφερε στο πρώτο σκέλος του ταξιδιού επιστροφής του. Χαιρέτησε προς τις κάμερες και εξαφανίστηκε μέσα σε ένα από τα εμβληματικά, γαλάζια 747 που χρησιμεύουν ως «Air Force One» εδώ και δεκαετίες. Στη συνέχεια, βγήκε κρυφά από το αεροσκάφος, κρυμμένος μέσα σε ένα κοντέινερ τροφοδοσίας.

Ύστερα, ο Τραμπ μεταφέρθηκε σε στρατιωτικό αεροσκάφος για μια μυστική πτήση από την Τουρκία. Το 747, γεμάτο με δημοσιογράφους, αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, βοηθούς και άλλους, απογειώθηκε παρά την απειλή, που θεωρήθηκε αξιόπιστη, από το Ιράν εναντίον του Air Force One.

«Ήταν ένα εξαιρετικό τέχνασμα, με στόχο την προστασία ενός Αμερικανού προέδρου που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο του Ιράν», γράφουν οι New York Times.

Η τελευταία απειλή είχε εμφανιστεί καθώς ο Τραμπ ξεκινούσε την τελευταία του ημέρα στην Τουρκία. Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που είχαν γνώση της απειλής, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες συνέλεξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πολλαπλές πληροφορίες: ότι οι Ιρανοί γνώριζαν συγκεκριμένα πού διέμενε ο Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του ορόφου, και ότι κάποιος στην περιοχή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ είχε εντοπιστεί με έναν πύραυλο που εκτοξεύεται από τον ώμο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι άρχισαν αμέσως να καταστρώνουν ένα σχέδιο. Ο στρατηγός, Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εκτίμηση της απειλής και στη λήψη αποφάσεων για τον τρόπο αντίδρασης. Ο στρατηγός Κέιν δεν είναι άγνωστος στις παραπλανητικές τακτικές: η τελευταία του θέση ήταν ως σύνδεσμος του Πενταγώνου με τη CIA, και συνέβαλε στη χάραξη των τακτικών αντιπερισπασμού κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Midnight Hammer», όταν οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Δεν είχαν άγνοια όλοι όσοι επέβαιναν στο αεροπλάνο χωρίς τον Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, γνώριζε για την απειλή και πέταξε με το παλιό αεροπλάνο, αφού συνέβαλε στον σχεδιασμό της επιχείρησης για τη διαφυγή του προέδρου από την Τουρκία, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Μεταξύ των άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων που ταξίδεψαν με το αεροσκάφος χωρίς τον πρόεδρο συγκαταλέγονταν ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο Στίβεν Τσέουνγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, και ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, καθώς και αρκετοί άλλοι υπάλληλοι του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Δεν ήταν σαφές αν όλοι τους γνώριζαν για την απειλή.

Η περίπλοκη παραπλάνηση, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα The Washington Post και η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να προκληθεί καμία ζημιά ούτε στο Air Force One ούτε στο στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Τραμπ, έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις συμβιβαστικές λύσεις που υιοθετούνται στον τομέα της ασφάλειας για την προστασία του προέδρου.

Ανεξάρτητα από το αν οι επιβάτες του αεροσκάφους που άφησε πίσω του ο Τραμπ γνώριζαν ή όχι την απειλή, εκτέθηκαν σε κινδύνους που η Μυστική Υπηρεσία έκρινε υπερβολικά μεγάλους για να τους αντιμετωπίσει ο πρόεδρος.

Το βράδυ της Τρίτης, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με τη μυστική «φυγάδευση», ο Τραμπ είπε ότι η απόφαση δεν ήταν δική του.

«Εξαρτάται πραγματικά μόνο από τη Μυστική Υπηρεσία», είπε στους δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του από το Οχάιο. «Απλώς ακολουθώ ό,τι θέλουν να κάνουν. Οπότε ακολουθώ τη Μυστική Υπηρεσία και τον στρατό. Ήθελαν να ταξιδέψω με διαφορετική πτήση, με διαφορετικό αεροπλάνο για λόγους ασφαλείας».

Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα πετάξει με το παλιό Air Force One.

Πριν αναχωρήσει από τη σύνοδο κορυφής, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, «για χάρη των παλιών καλών καιρών», θα πετούσε με το παλιό Air Force One αντί για το πολυτελές 747-8 που είχε δωρίσει το Κατάρ και με το οποίο είχε φτάσει.

Αργότερα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα έστελνε το αεροσκάφος που του έκαναν δώρο στην Ευρώπη, σε «δύο ή τρεις από τις μεγάλες βάσεις», για να το επιδείξει στους στρατιωτικούς εκεί.

Ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο παλιό Air Force One.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο μπροστινό τμήμα του παλαιότερου αεροσκάφους, με τις κάμερες να τον καταγράφουν. Οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν μαζί του, μεταξύ των οποίων και ο φωτογράφος των New York Times, Νταγκ Μιλς, επιβιβάστηκαν στο πίσω τμήμα του αεροσκάφους και τους δόθηκε οδηγία να κρατήσουν κατεβασμένα τα σκίαστρα των παραθύρων.

Αυτό που δεν ήταν γνωστό εκείνη τη στιγμή είναι ότι ο Τραμπ φαίνεται να απομακρύνθηκε γρήγορα από το αεροσκάφος αυτό μέσω ενός κοντέινερ τροφοδοσίας που βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά του αεροσκάφους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ένα τρίτο αεροσκάφος, με το οποίο πέταξε κρυφά προς τη Βρετανία. Το τρίτο αυτό αεροσκάφος φαίνεται να ήταν μια στρατιωτική παραλλαγή του Boeing 757, γνωστή ως C-32 A, η οποία ήταν σταθμευμένη δίπλα στο 747 Air Force One στον διάδρομο προσγείωσης στην Τουρκία.

Τι γνωρίζουμε για την αλλαγή αεροσκαφών του Τραμπ

Βίντεο της διαδικασίας αναχώρησης δείχνει ένα κοντέινερ τροφοδοσίας πάνω σε φορτηγό, στην άλλη πλευρά του παλαιού Air Force One, να απομακρύνεται και στη συνέχεια να κινείται παράλληλα με το C-32 A. Το υλικό που εξέτασαν οι New York Times δεν παρέχει συνεχή και καθαρή εικόνα του κοντέινερ τροφοδοσίας, αλλά φαίνεται ότι το κοντέινερ μετακινείται με φορτηγό από το μπροστινό μέρος του παλαιού Air Force One προς το πίσω μέρος του C-32 A.

Υπάρχει επίσης ένα δεύτερο κοντέινερ τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του παλαιού Air Force One, αλλά το βίντεο δείχνει ότι απομακρύνεται από το παλαιό Air Force One.

Video shows the airport catering truck used in a secret operation to move President Trump from Air Force One to another U.S. government plane amid a credible Iranian threat last month.



The truck can be seen pulling away from Air Force One after the president had boarded the… pic.twitter.com/IwJTaWlmSb — CBS News (@CBSNews) August 11, 2026

Δεν φαίνεται να αλληλεπιδρά με το C-32 A. Το παλιό Air Force One απογειώνεται πριν από το C-32 A.

Το νέο Air Force One του Τραμπ, το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ, έφτασε ώρες πριν από τα άλλα δύο αεροσκάφη στη στρατιωτική βάση Μίλντενχαλ στην Αγγλία. Σύμφωνα με ζωντανές μεταδόσεις και φωτογραφίες από εκείνη τη νύχτα, που τραβήχτηκαν από ερασιτέχνες παρατηρητές αεροσκαφών και εξετάστηκαν από τους Times, έφτασε στις 6:26 μ.μ. τοπική ώρα. Το C-32 A έφτασε στις 10:20 μ.μ., ενώ το παλιό Air Force One έφτασε εννέα λεπτά αργότερα, στις 10:29 μ.μ.

Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα δεδομένα πτήσης για αυτό το C-32 A, καθώς οι πομποί του δεν μετέδιδαν την πορεία και τις συντεταγμένες της πτήσης του. Παρατηρητές πτήσεων που άκουγαν τις μεταδόσεις του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εκείνη τη νύχτα σημείωσαν σε ένα φόρουμ παρακολούθησης πτήσεων και στα κοινωνικά μέσα ότι το αεροσκάφος χρησιμοποιούσε το διακριτικό κλήσης RCH18 (Reach 18).

Κατά την άφιξή του στο Μίλντενχαλ, ο Τραμπ μεταφέρθηκε στη συνέχεια κρυφά πίσω στο παλιό Air Force One. Σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο τη Δευτέρα, ο Τραμπ μεταφέρθηκε με όχημα από το αεροσκάφος με το οποίο είχε φτάσει στο παλιό Air Force One. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτό μέσω μιας διαφορετικής εισόδου και αποβιβάστηκε μπροστά στους δημοσιογράφους, όπως συνήθως κάνει.

Τον είδαν να περπατάει στον διάδρομο προσγείωσης και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος από το Κατάρ και επέστρεψε στην Ουάσινγκτον.