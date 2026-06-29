Πριν από λίγες ημέρες κρίθηκε ένοχος ο 50χρονος από τη Λάρισα που είχε προκαλέσει σοκ, όταν εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, την κράτησε όμηρο υπό την απειλή τσεκουριού και έχοντας μαζί του μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό, ενώ μετέδιδε ζωντανά τις απειλές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα, η μητέρα του μίλησε δημόσια για την υπόθεση, δηλώνοντας ότι είναι θυμωμένη με τον γιο της, ενώ επιχείρησε να εξηγήσει τι, κατά την άποψή της, οδήγησε στην ακραία συμπεριφορά του.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή (26/6) το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχο τον 50χρονο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών. Ο εισαγγελέας τον χαρακτήρισε επικίνδυνο λόγω των πράξεών του και εισηγήθηκε να εκτίσει μέρος της ποινής του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή για δύο μήνες.

«Κάποια στιγμή το νευρικό σύστημα δεν αντέχει»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η μητέρα του 50χρονου ανέφερε ότι παραμένει θυμωμένη με τον γιο της, ενώ απέδωσε την ψυχολογική του κατάσταση, μεταξύ άλλων, στην εξαντλητική εργασία που έκανε το τελευταίο διάστημα.

«Βεβαίως στεναχωρηθήκαμε με όλα αυτά […] Μαζί μου θα μείνει. Πού να πάει; Και δεν έχει και σπίτι. Η γυναίκα του τον είχε 16 χρόνια. Το τι έκανε, το τι δεν έκανε, δεν μου είπε ποτέ. Εγώ έχω πολύ καλές σχέσεις με την κοπέλα. Και εκείνη την ημέρα που στην αρχή μου έκανε πλάκα “θα πάω κλπ”, εγώ την πήρα τηλέφωνο να την ενημερώσω, έχε το νου σου, πάρε το παιδί, γιατί ήξερα ότι είναι με το ένα παιδί εδώ. Αλλά ήταν στην εκκλησία και δεν το σήκωσε.

Τι να πω τώρα; Έβγαλε κάποια πράγματα. Κάποια στιγμή και το νευρικό σύστημα δεν αντέχει και κάνει κουταμάρες κλπ. Είναι αλήθεια ότι δούλευε πάρα πολύ τελευταία και κουράστηκε, ίσως ήταν και αυτό, γιατί δούλευε έξω στον ήλιο και ίσως και αυτό τον ενόχλησε και τον πείραξε. Τον υπερασπίζομαι στο θέμα ότι έχασε τα παιδιά, ο τρόπος που έφυγε από το σπίτι, όλα αυτά. Δεν τον δικαιολογώ, μην θεωρήσετε ότι τον δικαιολογώ. Είμαι θυμωμένη μαζί του, θα φάει τη φυλακή του και θα ησυχάσει. Να κάνει υπομονή και εγώ και εκείνος, αυτό του είπα σήμερα που τον χαιρέτησα, και να είναι εντάξει», είπε αρχικά.

Τι είπε για τα παιδιά

Απαντώντας στο ερώτημα αν ο γιος της τής εξήγησε ποτέ τους λόγους που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη πράξη, η μητέρα του υποστήριξε ότι εκείνος απέδωσε την ένταση στη δυσκολία επικοινωνίας με τα παιδιά του.

«Γιατί δεν του δίνει το δικαίωμα να βλέπει τα παιδιά. Έτσι μου είπε. Εντάξει, επέτρεπε, αλλά τις ώρες που εκείνος ήθελε εκείνη έλεγε διάφορα. Έχουν διάβασμα, έχουν εκείνο, εντάξει τώρα καλοκαίρι θα τα πάρει, θα πάει στη θάλασσα γιατί έχει σπίτι εκεί. Ο γιος μου δεν έχει αυτοκίνητο, πώς θα πάει;».