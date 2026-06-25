Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης στη Λάρισα, όταν ένας 50χρονος φέρεται να κράτησε όμηρο την 45χρονη πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, απειλώντας να την κάψει ζωντανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:00 το πρωί. Ο άνδρας, εμφανώς εκνευρισμένος από πρόσφατη δικαστική απόφαση που αφορούσε την επικοινωνία του με τα παιδιά του, φέρεται να εισέβαλε στην κατοικία της πρώην συζύγου του και να την εγκλώβισε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 50χρονος κρατούσε τσεκούρι, ενώ παράλληλα είχε στην κατοχή του δοχείο με άγνωστο υγρό ή άλλη ουσία, απειλώντας ότι θα βάλει φωτιά και θα κάψει την 45χρονη.

Η γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη μέσα στο σπίτι, ενώ η κατάσταση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Συγγενικό πρόσωπο της 45χρονης ενημέρωσε τις αρχές, με αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν άμεσα στο σημείο και να ξεκινούν προσπάθειες διαπραγμάτευσης με τον δράστη. Για αρκετή ώρα επικράτησε ένταση, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να πείσουν τον 50χρονο να αφήσει ελεύθερη την πρώην σύζυγό του και να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Τελικά, ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο άνδρας απελευθέρωσε τη γυναίκα και παραδόθηκε στις αρχές, δίνοντας τέλος στην περιπέτεια που είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ο 50χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελικής αρχής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που θα του αποδοθούν για το σοβαρό περιστατικό. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο ομηρίας.