Η θρυλική τραγουδίστρια Στίβι Νικς αναμένεται όχι μόνο να παρευρεθεί, αλλά και να τραγουδήσει στο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι. Πηγές ανέφεραν στο περιοδικό Rolling Stone ότι η επί σειρά ετών φίλη της Σουίφτ, θα δώσει το «παρών» στην πιο ξεχωριστή ημέρα του ζευγαριού, με μία από αυτές να επιβεβαιώνει ότι θα ανέβει και στη σκηνή.

Στο παρελθόν οι δύο καλλιτέχνιδες έχουν εμφανιστεί μαζί ζωντανά, ενώ η εμβληματική φωνή των Fleetwood Mac έχει υπογράψει ένα ποίημα για την έκδοση CD του άλμπουμ της Σουίφτ, «The Tortured Poets Department» (2024). Την ίδια χρονιά, η Νικς είχε εκφράσει ανοιχτά την στήριξή της για τη σχέση του ζευγαριού, δηλώνοντας στο Rolling Stone: «Είναι σε καλή φάση στη ζωή της αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι έχει έναν καλό άνθρωπο δίπλα της. Εύχομαι να ερωτεύονται όλο και πιο βαθιά κάθε μέρα και να ζήσουν μαζί για πάντα».

Η Σουίφτ κατά τη διάρκεια του 4ου αγώνα των τελικών του NBA, στις 10 Ιουνίου, τίμησε τον θρύλο της μουσικής, φορώντας μια μπλε μπλούζα με τις λέξεις «Στίβι Νικς».

Αν και το ζευγάρι κρατά τις λεπτομέρειες του γάμου του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι η τελετή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, λίγο πριν από την 4η Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σουίφτ έχει νοικιάσει το στάδιο για μια εκδήλωση που θα διαρκέσει αρκετές ημέρες. Το πλάνο των εορτασμών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, φέρεται να περιλαμβάνει μια τελετή σε στενό κύκλο περίπου 100 ατόμων στις 2 Ιουλίου, την οποία θα ακολουθήσει μια λαμπερή δεξίωση με σχεδόν 1.000 καλεσμένους την επόμενη ημέρα, 3 Ιουλίου.

Η εκπρόσωπος του Δημαρχείου της Νέας Υόρκης, Ντόρα Πέκετς, επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι έχει κατατεθεί αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να κλείσει η περιοχή γύρω από το MSG για το συγκεκριμένο διάστημα.

Η χρονική στιγμή του γάμου δεν θεωρείται τυχαία, καθώς συμπίπτει με μια παράδοση της Σουίφτ, η οποία είναι γνωστή για τα φαντασμαγορικά, γεμάτα διασημότητες πάρτι που διοργανώνει κάθε χρόνο, την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Αμερικής.