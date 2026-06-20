Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι βρίσκονται στο επίκεντρο έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για αλλαγές στα σχέδια της γαμήλιας εκδήλωσης που ετοιμάζουν, αλλά και για αυξανόμενα σενάρια περί πιθανής ιδιωτικής τελετής.

Το ζευγάρι είχε αρχικά προγραμματίσει μεγάλη γαμήλια δεξίωση στο πολυτελές θέρετρο «Ocean House» στο Watch Hill του Ρόουντ Άιλαντ, με ημερομηνία τις 13 Ιουνίου 2026. Ωστόσο, η εκδήλωση ακυρώθηκε στα μέσα Μαΐου όταν ενημερώθηκε η εταιρεία πυροτεχνημάτων που είχε αναλάβει τη δεξίωση ότι ο χώρος και τα σχέδια είχαν αλλάξει, με τη διοργάνωση να μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη.

Τα αρχικά σχέδια είχαν γίνει γνωστά ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ τον Απρίλιο του 2026 διοργανώτρια γάμων είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν προετοιμάζει εκδήλωση του ζευγαριού στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, αναφέροντας ότι είχε αναλάβει άλλη κράτηση για την ίδια ημερομηνία.

Στη συνέχεια, τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε στραφεί προς το «Madison Square Garden» στη Νέα Υόρκη, όπου φερόταν να σχεδιάζεται εκδήλωση μεγάλης κλίμακας, με 1.000 έως 1.200 καλεσμένους και παραγωγή αντίστοιχη με συναυλιακή διοργάνωση. Παράλληλα, αναφερόταν ότι είχε κατασκευαστεί ειδική σκηνή σε εγκατάσταση στην Πενσιλβάνια. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η εκδήλωση να μην πραγματοποιηθεί τελικά στο γήπεδο αλλά σε έναν πιο ιδιωτικό χώρο.

Η φημολογία εντάθηκε όταν καταγράφηκε κινητικότητα στην κατοικία της τραγουδίστριας στο Ρόουντ Άιλαντ, με αναφορές για παρουσία στενών συνεργατών και φίλων της. Την ίδια περίοδο, ο Τράβις Κέλσι εντοπίστηκε στο Λος Άντζελες μαζί με μέλη της οικογένειας και φίλους, γεγονός που προκάλεσε νέα σενάρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Τέιλορ Σουίφτ επισκέφθηκε στο τέλος της εβδομάδας μουσικό στούντιο στη Νέα Υόρκη, συνοδευόμενη από συνεργάτες της μουσικής παραγωγής, ενισχύοντας τις φήμες για πιθανό «ιδιαίτερο μουσικό γεγονός» στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Μέχρι στιγμής, ούτε εκπρόσωποι της Σουίφτ ούτε του Κέλσι έχουν επιβεβαιώσει επίσημα οποιαδήποτε λεπτομέρεια σχετικά με τον γάμο, την τοποθεσία ή την ημερομηνία, ενώ παραμένει ασαφές εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ιδιωτική τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με το Heavy, επικαλούμενο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.