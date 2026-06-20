Τα νέα λεωφορεία του ΟΑΣΘ βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε σχετική του ανάρτηση. Πρόκειται για 50 ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία, τα οποία φορτώθηκαν σε πλοίο και ξεκίνησαν το ταξίδι τους από το λιμάνι Lianyungang, στην επαρχία Τσιανγκσού της Κίνας.

Τα οχήματα προορίζονται για τον στόλο του ΟΑΣΘ και αναμένεται να ενισχύσουν τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης με νέες, ηλεκτρικές λύσεις μετακίνησης.

«Τα νέα μέλη του στόλου μας είναι ολοκαίνουρια και πανέμορφα, με σύγχρονη αισθητική. Μεγάλα και καθαρά, σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση. Με μηδενικούς ρύπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Τα νέα λεωφορεία έρχονται για να αναβαθμίσουν ριζικά την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις όλων μας», τονίζει ο ΟΑΣΘ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.