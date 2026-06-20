Τηλεφωνικές απάτες με λεία που αγγίζει τις 50.000 ευρώ εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, έπειτα από συστηματική έρευνα και προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες προσποιούμενοι αστυνομικούς κατάφεραν να αποσπάσουν από πολίτες κοσμήματα, χρυσές λίρες και χρήματα, σε δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 32χρονος ημεδαπός, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, στις 18 και 19 Ιουνίου άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με δύο ημεδαπές στο Ρέθυμνο και παρουσιαζόμενοι ως αστυνομικοί με το πρόσχημα να τις προστατέψουν από τις κλοπές, τις έπεισαν να απομακρύνουν τιμαλφή, κοσμήματα και χρήματα σε μη επιτηρούμενο εξωτερικό χώρο από όπου εν συνεχεία παραλάμβανε άγνωστο άτομο.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αρπάξουν κοσμήματα, χρυσές λίρες και χρήματα συνολικής αξίας σχεδόν 50.000 ευρώ.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε 32χρονος ημεδαπός ο οποίος μετέβαινε σε σπίτια παθόντων και παραλάμβανε τα τιμαλφή. Άμεσα από αστυνομικούς της παραπάνω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον συλληφθέντα και σε ερημική τοποθεσία στο Ρέθυμνο βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένο και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων κοσμημάτων και 38 χρυσές λίρες, τα οποία αποδόθηκαν στις παθούσες.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση συνεργών του όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και συμμετοχής του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.