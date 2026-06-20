Οι μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη μπαίνουν ξανά σε… ράγες από σήμερα, καθώς η βασική γραμμή του Μετρό επαναλειτουργεί πλήρως, έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών και δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για την επέκταση του δικτύου προς την Καλαμαριά.

Από σήμερα, Σάββατο λοιπόν, το Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας του, ακολουθώντας το ήδη προβλεπόμενο καθημερινό χρονοδιάγραμμα δρομολογίων.

Οι συρμοί θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Κυριακή, με ώρες λειτουργίας από τις 05:15 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ.

Επιστροφή χρηστικών ημερών στις προσωποποιημένες κάρτες

Παράλληλα με την επαναφορά της γραμμής σε πλήρη λειτουργία, ξεκινά και η διαδικασία αποκατάστασης των ημερών χρήσης για όσους διαθέτουν προσωποποιημένες κάρτες με ενεργό πακέτο διαδρομών, το οποίο ίσχυε κατά το διάστημα από τις 29 Μαΐου έως και τις 19 Ιουνίου.

Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων καρτών έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσέρχονται στα εκδοτήρια επιλεγμένων σταθμών, ώστε να πιστωθεί στις κάρτες τους το αντίστοιχο υπόλοιπο που αντιστοιχεί στις ημέρες κατά τις οποίες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Μετρό.

Υπενθυμίζεται ότι η βασική γραμμή είχε τεθεί προσωρινά εκτός επιβατικής εξυπηρέτησης στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι, δοκιμές και τεχνικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ένταξη της νέας επέκτασης προς την Καλαμαριά στο υφιστάμενο δίκτυο.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά αποκλειστικά επιβάτες που διαθέτουν ενεργά πακέτα μετακινήσεων διάρκειας 30, 90 ή 180 ημερών. Για την ολοκλήρωση της πίστωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη της προσωποποιημένης κάρτας.

Σε ποιους σταθμούς γίνεται η εξυπηρέτηση

Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στα εκδοτήρια των σταθμών:

«Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός»

«Βενιζέλου»

«Αγίας Σοφίας»

«25ης Μαρτίου»

«Νέα Ελβετία»

Τα εκδοτήρια λειτουργούν καθημερινά από τις 07:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα.

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη λεωφορειακή εξυπηρέτηση

Με την επαναλειτουργία του Μετρό ολοκληρώθηκε και το προσωρινό σχέδιο μεταφορών που είχε θέσει σε εφαρμογή ο ΟΑΣΘ για την κάλυψη των αναγκών του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού λειτούργησε η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία πραγματοποίησε τα τελευταία της δρομολόγια τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 19 Ιουνίου.

Η γραμμή είχε τεθεί σε λειτουργία στις 29 Μαΐου, με στόχο να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από την αναστολή λειτουργίας της βασικής γραμμής του Μετρό και να διασφαλίσει την ομαλή μετακίνηση των πολιτών.

Το «στοίχημα» που, σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, κερδήθηκε

Από σήμερα, με την επιστροφή των συρμών στις ράγες, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν στους συνηθισμένους ρυθμούς των καθημερινών μετακινήσεων.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, το έκτακτο επιχειρησιακό σχέδιο που εφαρμόστηκε το τελευταίο διάστημα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως είχε συμβεί και στην αντίστοιχη περίοδο του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου.

Παρά τις αυξημένες κυκλοφοριακές πιέσεις που καταγράφηκαν στο κέντρο της πόλης, ο Οργανισμός επισημαίνει ότι τα 16 αρθρωτά λεωφορεία που διατέθηκαν για τη γραμμή Μ1, σε συνδυασμό με το προσωπικό που εργάστηκε με αναστολή αδειών, κατάφεραν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας.

Όπως αναφέρεται, η συνέπεια των δρομολογίων άγγιξε το 97,5%, ενώ η συχνότητα διέλευσης των λεωφορείων παρέμεινε κοντά στα επτά λεπτά, εξασφαλίζοντας τη μετακίνηση χιλιάδων πολιτών κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής του Μετρό.