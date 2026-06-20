Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πάνω από 80 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 11 «πολύ σοβαρά», κατά τη σύγκρουση που σημειώθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου δύο επιβατικών τρένων στα βόρεια του Λονδίνου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, που απέστειλαν σημαντικά μέσα στο σημείο.

Η σύγκρουση σημειώθηκε αργά χθες το απόγευμα νότια του Μπέντφορντ, εμπορικής πόλης που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90 χιλιομέτρων βόρεια της βρετανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την East Midlands Railway (EMR).

«Στιγμιαία εκτινάχθηκα στην απέναντι θέση και μετά είδα καπνό», διηγήθηκε ο Πιτ Ναπ, ένας επιβάτης, στο Press Association.

«Άνθρωποι ούρλιαζαν, ήταν σε κατάσταση σοκ και καταβεβλημένοι», πρόσθεσε. «Είδα πολλούς που δεν μπορούσαν να μιλήσουν, άλλους που είχαν κατάγματα στα πόδια».

Σχεδόν πέντε ώρες μετά τη σύγκρουση, η υπηρεσία ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου στο σημείο. «Άλλοι 11 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά, 22 σοβαρά και 56 φέρουν ελαφρά τραύματα», διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική». Σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι «η σκέψη του στρέφεται στην οικογένεια του ανθρώπου που δυστυχώς έχασε τη ζωή του και σε αυτούς που έχουν τραυματιστεί σοβαρά» και πρόσθεσε ότι είναι «ευγνώμων στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκαν σε αυτό το τραγικό συμβάν».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν γύρω στις 17: 15 τοπική ώρα (19:15 ώρα Ελλάδος) στη σιδηροδρομική γραμμή νότια του Μπέντφορντ, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας ανακοίνωσε ότι απέστειλε «πολλά μέσα, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών» στο σημείο «σοβαρού συμβάντος» νότια του Μπέντφορντ.

Ο επιβάτης Πιτ Ναπ διευκρίνισε ότι βρισκόταν στο «πρώτο βαγόνι» του ενός εκ των τρένων και ότι βρισκόταν «σε κατάσταση σοκ» μετά τη σύγκρουση. «Είμαι καλά τώρα, έχω αίμα στα πόδια και χτύπησα στην πλάτη. Οι άλλοι δεν είναι καλά», πρόσθεσε.

Η Τερίσα Άιταμπορ, επιβάτρια του τρένου, δήλωσε ότι ακούστηκε ένας «τεράστιος κρότος», και μετά χτύπησε το κεφάλι της στο μπροστινό της κάθισμα. «Άνοιξα τα μάτια και είδα ανθρώπους κάτω, υπήρχε αίμα παντού», διηγήθηκε.

Εκπρόσωπος της EMR επιβεβαίωσε τη σύγκρουση των δύο τρένων, το ένα προερχόμενο από το Κόρμπι και το άλλο από το Νότινγχαμ, δύο πόλεις στην κεντρική Αγγλία, και διευκρίνισε ότι μετά το δυστύχημα κανένα τρένο δεν κατέστη δυνατό να φτάσει ή να αναχωρήσει από τον σταθμό του Λονδίνου St Pancras, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ, εξέφρασε από την πλευρά της «μεγάλη ανησυχία».

Η Υπηρεσία Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, η οποία διερευνά για τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα σε τρένα και τραμ, ανακοίνωσε ότι ομάδα ερευνητών της βρίσκεται στο σημείο «για να αρχίσει να συλλέγει στοιχεία».

Ο ειδικός επί του σιδηροδρομικού τομέα Τόνι Μάιλς δήλωσε στο Sky News ότι δείχνει να πρόκειται για μια «σύγκρουση με σχετικά χαμηλή ταχύτητα» και ότι οι ζημιές που υπέστησαν οι αμαξοστοιχίες δείχνουν «αρκετά μικρές».