Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στη Βρετανία, έπειτα από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην περιοχή του Μπέντφορντ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματίες.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Κέμπστον, στο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Λούτον και Μπέντφορντ, περίπου στις 17:15 τοπική ώρα.

Οι αρχικές αναφορές αναφέρουν ότι στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο αμαξοστοιχίες της East Midlands Railway, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

BREAKING: First footage has emerged from the scene after two high-speed passenger trains collided near Bedford, England. pic.twitter.com/od2ePYVNdJ — Breaking911 (@Breaking911) June 19, 2026

Μετά το συμβάν, οι σιδηροδρομικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο όλων των γραμμών μεταξύ Λούτον και Μπέντφορντ, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις των επιβατών.

Σε ανακοίνωσή της, η Thameslink ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι το πρόβλημα βρίσκεται υπό διερεύνηση και κάλεσε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναβολής του ταξιδιού τους.

«Εάν δεν μπορείτε να αναβάλετε το ταξίδι σας, θα πρέπει να αναμένετε σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανόν να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσετε στον προορισμό σας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό των τραυματιών ή για την κατάσταση της υγείας τους, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.