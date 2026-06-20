Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτισαν τον Ανδρέα Μαζαράκη στο Α’ Νεκροταφείο, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Πολιτικοί από διάφορα κόμματα, δημοσιογράφοι και ραδιοφωνικοί παραγωγοί, φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον άνθρωπο που υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο στον έντυπο Τύπο όσο και στο ραδιόφωνο.

Μεταξύ άλλων, στον χώρο βρέθηκαν και ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας, ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Το φέρετρο με τη σορό του Ανδρεά Μαζαράκη ήταν τυλιγμένο με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων.

Το τελευταίο χειροκρότημα: