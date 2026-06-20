Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές αρχές της Ροδόπης το πρωί του Σαββάτου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε περιοχή με βλάστηση, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση μέσα σε ρεματιά στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη του δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη.

Με το που έγινε γνωστό το περιστατικό, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς το σημείο συνδυάζει αγροτικές και δασικές εκτάσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ταχείας επέκτασης της φωτιάς υπό δυσμενείς συνθήκες. Πάντως, επί του παρόντος δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, #Ροδόπη.

Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026

Για την αντιμετώπιση του μετώπου κινητοποιήθηκαν συνολικά 42 πυροσβέστες, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν δύο πεζοπόρα τμήματα της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά της περιοχής, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή εξάπλωσής της σε γειτονικές εκτάσεις.

Από αέρος συνδράμουν πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στις πιο δύσβατες και επικίνδυνες ζώνες του μετώπου.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση.