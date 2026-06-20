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Στην αναμέτρηση των ΗΠΑ με την Αυστραλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο ο διαιτητής του αγώνα Φέλιξ Τσβάιερ λίγα λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού έπαθε κράμπες και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο.

Άμεσα τόσο οι ποδοσφαιριστές, όσο και το ιατρικό τιμ έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ η τέταρτη διαιτητής μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και του έδωσε ένα ρόφημα.

Το ρόφημα αυτό που έκανε τον Τσβάιερ να νιώσει καλύτερα και να σηκωθεί να συνεχίσει το παιχνίδι ήταν χυμός πίκλας, ο οποίος αποτελείται από άλμη με νερό, ξύδι και αλάτι. Επίσης, περιέχει μέσα ηλεκτρολύτες για την ενυδάτωση του σώματος κατά τη διάρκεια της έντονης άσκησης.

Η κατανάλωση του συγκεκριμένου ροφήματος στον χώρο του αθλητισμού είναι γνωστή μέθοδος για την καταπολέμηση μίας κράμπας ή άλλες μυϊκές συσπάσεις.