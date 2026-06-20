Οι αγώνες Ολλανδία – Σουηδία και Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (20/6).
Η Ολλανδία έχει ένα βαθμό και η Σουηδία τρεις μετά την 1η αγωνιστική του 6ου ομίλου, ενώ στον 5ο οι Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού έχουν από τρεις και στοχεύουν στο 2×2.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM Γερμανία, Λόσιτζριντ (1ος Αγώνας)
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
15:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Tissot Sprint)
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
20:00 ΕΡΤ1 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ατλάντα Ντριμ – Ιντιάνα Φίβερ Μπάσκετ
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολλανδία – Σουηδία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
22:00 Novasports 1HD Αλμερία – Μάλαγα Ποδόσφαιρο
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φοίνιξ Μέρκιουρι – Σιάτλ Στορμ WNBA Regular Season
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου