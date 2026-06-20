Το θέμα του αντικαταστάτη του Ραζβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ μπήκε στην τελική ευθεία με τον Αλέσιο Λίσι να αναμένεται στην Θεσσαλονίκη.

Ο Ιταλός προπονητής θα έρθει στην χώρα μας αύριο Κυριακή (21/6) για τις τελικές επαφές με τους ανθρώπους της ομάδας και αν όλα πάνε καλά, τότε θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ξεκινήσει τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.

Έναν σχεδιασμό που φέρνει τον ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση τριών κεντρικών αμυντικών, με τους Αρίτζ Ελουστόντο και Παντελή Χατζηδιάκο να είναι ψηλά στην λίστα.

Οι διαπραγματεύσεις με τον ελεύθερο 32χρονο Ισπανό αμυντικό Ελουστόντο είναι ήδη σε εξέλιξη και πολύ σύντομα, ενδέχεται να υπάρχει κατάληξη στη υπόθεση, είτε θετική, είτε αρνητική.

Όσο για τον Χατζηδιάκο, ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός έχει συμβόλαιο με την Κοπεγχάγη μέχρι τον Ιούνιο του 2028 και έτσι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να διαπραγματευτεί με την ομάδα του.