Ντέρμπι για Μπόνγκα

Ο Ομπράντοβιτς ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στον Παναθηναϊκό και τα μεταγραφικά σενάρια έχουν ήδη αρχίσει. Ο Άιζακ Μπόνγκα είναι παίκτης που αρέσει πολύ στον Ολυμπιακό, η έλευση του Σέρβου προπονητή στους πράσινους όμως μπορεί να φέρει και μεταγραφικό ντέρμπι. Ο Ομπράντοβιτς είχε τον Μπόνγκα στην Παρτιζάν, ξέρει πάρα πολύ καλά τι παίκτης είναι και ήδη σε Ιταλία και Σερβία άρχισαν οι φήμες για τους πράσινους. Ενδιαφέρον για τον Μπόνγκα έχει δείξει και η Ρεάλ, ο επικρατέστερος προορισμός του όμως είναι η Ελλάδα. Μένει να φανεί τι χρώματα θα φοράει.

Τα μηνύματα του Αλαφούζου

Με τρελό ρυθμό κλείνει συμφωνίες στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός, με τον Αλαφούζο να στέλνει μήνυμα προς όλους με το πακέτα Τσάπρας – Βήχος. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΠΑΕ είχε ξοδέψει πολλά λεφτά πριν κάτι μήνες για να πάρει πακέτο Τεττέη – Παντελίδη από την Κηφισιά και το ίδιο κάνει τώρα και με τους δύο παίκτες του Λεβαδειακού. Κινήσεις που στέλνουν μηνύματα προς όλους. Στο τριφύλλι θέλουν να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο παίρνοντας τους καλύτερους διαθέσιμους και παράλληλα δείχνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα να ξοδέψουν, όταν κρίνουν ότι αξίζει ο κόπος.

Ετοιμάζει μεγάλη βόμβα

Σύμφωνα με όσα λένε άνθρωποι που είναι κοντά στην ΠΑΕ, το μεγάλο μπαμ ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να το κάνει με τη μεταγραφή του σέντερ φορ. Ονόματα δεν έχουν κυκλοφορήσει, έχει κυκλοφορήσει όμως η διάθεση του Αλαφούζου να εκτοξεύσει τον ενθουσιασμό όλων με μια μεταγραφή που θα ακουστεί δυνατά όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά σε όλη την Ευρώπη. Και για να συμβεί αυτό, με δεδομένο πως η ομάδα δεν θα αγωνιστεί στο Champions League, θα πρέπει να δοθούν πολλά λεφτά, τα οποία θα καλύψουν το κενό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Περισσότερα προσεχώς…

Στόχος ο Χατζηδιάκος

Στο προσκήνιο επιστρέφει για τον ΠΑΟΚ το όνομα του Χατζηδιάκου, καθώς έχει ξεμείνει από στόπερ και ο νέος προπονητής παίζει με τριάδα πίσω. Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Κοπεγχάγη αλλά στη Θεσσαλονίκη πιστεύουν ότι είναι εφικτή η απόκτησή του, αν αποφασίσουν να κινηθούν επισήμως. Και για να το λένε αυτό, μάλλον θα έχουν εξασφαλίσει το «ναι» του παίκτη, ο οποίος περιμένει τις εξελίξεις. Στο παρελθόν ο Χατζηδιάκος είχε φτάσει κοντά στο να φορέσει τη φανέλα του δικεφάλου του βορρά, τελικά όμως η συμφωνία χάλασε και από την Κάλιαρι πήγε στην Κοπεγχάγη.

Ο Μάτος και ο Βιεϊρίνια θα φταίνε

Ο Μάτος είναι αυτός που αποφάσισε ότι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ θα είναι ο Αλέσιο Λίσι, όπως λένε στη Θεσσαλονίκη. Με τη σύμφωνη γνώμη και του Βιεϊρίνια, ο οποίος επίσης θεωρεί πως είναι ο κατάλληλος για αυτό το νέο ξεκίνημα που έχει αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης. Ο οποίος Σαββίδης, όπως τονίζουν στη Θεσσαλονίκη, δεν ασχολείται με το θέμα του προπονητή, δεν έχει καμία σχέση, καμία ευθύνη. Είναι επιλογή του Μάτος με τη σύμφωνη γνώμη του Βιεϊρίνια. Άρα αν στραβώσει η σεζόν, με το κλίμα ήδη να μην είναι καλό, οι Μάτος και Βιεϊρίνια θα χρεωθούν τα πάντα.

Η ΑΕΚ, το NBA Europe και η έκπληξη

Η Αθήνα είναι η μία από τις 12 ευρωπαϊκές πόλεις στις οποίες έχει εστιάσει το NBA Europe και το μυαλό όλων πάει στην ΑΕΚ. Οι κιτρινόμαυροι άλλωστε έχουν καταθέσει τον φάκελο με την υποψηφιότητά τους και περιμένουν τους επόμενους μήνες την απάντηση, με τη διοίκηση της ΚΑΕ να ποντάρει πολλά σε αυτό το «ναι». Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει πολύ μεγάλη έκπληξη με αυτό το θέμα, με την ελληνική ομάδα που θα πάρει μέρος στο NBA Europe, το οποίο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027. Τι ακριβώς εννοούν, θα το δούμε τους επόμενους μήνες.