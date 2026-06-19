Νέες αναταράξεις προκαλεί το διαζύγιο του Κωνσταντίνου και της Ισμήνης στη «Γη της ελιάς».

Η Ισμήνη περνά στην αντεπίθεση όταν αντιλαμβάνεται πως ο Λυκούργος της είπε ψέματα. Την ίδια ώρα, η Φρύνη βλέπει τα σύννεφα να πυκνώνουν και παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα…

Αναλυτικά η περίληψη του αποψινού επεισοδίου στο MEGA:

Η Χριστιάνα προμηθεύεται νέο όπλο και ειδοποιεί τους Ιταλούς ότι ο Αντώνης είναι πια αναλώσιμος, ενώ ο Αντώνης και η Μαρουσώ ετοιμάζονται να το σκάσουν στη Βραζιλία μετά την παραλαβή των κοριτσιών.

Ο Στέφανος αντιμετωπίζει τον πατέρα του στα ίσια και του ζητάει να φύγει από το χωριό, αλλά εκείνος βάζει στο στόχαστρο τη Βασιλική και καταφέρνει να την συγκινήσει. Το διαζύγιο του Κωνσταντίνου και της Ισμήνης βγαίνει κι εκείνη τα βάζει με τον Λυκούργο που της είπε ψέματα ότι το είχε ακυρώσει. Στη συνέχεια, περνάει στην αντεπίθεση και στέλνει την Αιμιλία στο σπίτι του Κωνσταντίνου, με σκοπό να διώξει τη Φρύνη από εκεί.

Ο Μανώλης ειδοποιεί την Αλεξάνδρα να γυρίσει στην Κρήτη γιατί πλησιάζει η ώρα της τελευταίας πράξης κι εκείνη ζητάει από τη Μαργαρίτα να πάει μαζί της για συμπαράσταση. Ο Παρασκευάς καλεί τη Μυρτώ σε επίσημο γεύμα, στο σπίτι, αλλά ο Λυκούργος έχει τις κλειστές του. Η Φρύνη συνειδητοποιεί ότι η Ισμήνη θα τους κάνει τη ζωή δύσκολη με το θέμα του παιδιού και ζητάει από τον Κωνσταντίνο να παντρευτούν.