Έχουν περάσει 11 χρόνια από την ημέρα που ο Ροναλντίνιο ως παίκτης της Φλουμινένσε, αποχώρησε από την ενεργό δράση, έχοντας πλούσια καριέρα σε τίτλους.

Ωστόσο στα 46 του χρόνια πλέον ο Βραζιλιάνος είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση για λογαριασμό της Ιταλικής Ραβένα, που μετέχει στη Serie C.

Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος ο Ροναλντίνιο θα επενδύσει στην ομάδα, ενώ θα δηλωθεί κανονικά και στο ρόστερ και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και σε έναν αγώνα ανεπίσημο. Ο Ροναλντίνιο θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα γίνει στο Μαϊάμι.

«Δεν βλέπω την ώρα να χορέψω ξανά με την μπάλα, το ποδόσφαιρο ήταν πάντα πηγή χαράς για μένα, το ίδιο πνεύμα θέλω να φέρω και στη Ραβένα», δήλωσε ο Ροναλντίνιο ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει μέρος και στην προετοιμασία της Ιταλικής ομάδας.