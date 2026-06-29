Για να είμαστε ειλικρινείς, η λέξη «κάτεργο» φέρνει στο μυαλό άσχημες εικόνες και είναι αρκετά απωθητική. Ωστόσο, στη Φολέγανδρο η ίδια λέξη σημαίνει την απόλυτη λύτρωση. Εκεί που παλιά οι ντόπιοι υπέφεραν για να εξορύξουν τα μεταλλεύματα του βράχου, σήμερα απλώνεται μια παραλία-κόσμημα που σε «αιχμαλωτίζει» με την πρώτη ματιά.

Ο λόγος για το Κάτεργο με τα γαλαζοπράσινα νερά, το ψιλό λευκό βότσαλο και τον επιβλητικό βράχο που δεσπόζει στο κέντρο του κόλπου και όλα μαζί συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο σε απελευθερώνει από κάθε έννοια της καθημερινότητας, αρκεί να είσαι έτοιμος να παραδοθείς στην άγρια, ανοργάνωτη ομορφιά του. Σύμφωνα με τους ντόπιους, πήρε το όνομα επειδή παλαιότερα οι κάτοικοι πήγαιναν εκεί για να προμηθευτούν αιματίτη, τον οποίο χρησιμοποιούσαν ως κόκκινη μπογιά για να βάφουν τα πλοία και τα σπίτια τους. Επειδή η εργασία ήταν δύσκολη και οι συνθήκες ανθυγιεινές, η τοποθεσία ονομάστηκε Κάτεργο.

Η παραλία βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού και αρκετοί είναι εκείνοι που την αποκαλούν και το «Κλέφτικο» της Φολεγάνδρου, εμπνεόμενοι από το Κλέφτικο της Μήλου, εξαιτίας του πέτρινου περιβάλλοντος ολόγυρα αλλά και της μικρής νησίδας της Παναγίας στην υδάτινη αγκαλιά του Αιγαίου, πολύ κοντά στην ακρογιαλιά. Εδώ, θα συναντήσεις και το εξής παράδοξο: όσο θα κολυμπάς στο Κάτεργο, διαπιστώνεις πως δεν φτάνεις ποτέ στον στόχο σου, τη νησίδα Πελαγία. Αυτό γίνεται καθώς τα ρεύματα εκεί είναι ιδιαίτερα ισχυρά και χρειάζεσαι τη διπλάσια ταχύτητα στο κολύμπι. Όταν πλησιάσεις τη νησίδα και κολυμπήσεις περιφερειακά της, είναι έντονη η μυρωδιά θειαφιού.

Στο Κάτεργο πηγαίνεις είτε με καραβάκι από το λιμάνι Καραβοστάση είτε μέσω 30λεπτης πεζοπορίας στο ειδικά διαμορφωμένο μονοπάτι που ξεκινάει από το Λιβάδι.

Δείτε τις φωτογραφίες