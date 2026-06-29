Στη σύλληψη μίας 57χρονης για πυρκαγιά από πρόθεση στην Κορινθία προχώρησαν τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα οι ανακριτικοί υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος διερεύνησαν πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από πρόθεση χθες στις 18:46 σε ξηρά χόρτα στην Κορινθία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 57χρονη προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά σε ξηρά χόρτα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η 57χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην περιοχή μετέβησαν άμεσα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία συνέδραμαν το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, πρόκειται για το 9ο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Από τις συνολικά 134 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28 Ιουνίου 2026 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας, οι 9 αφορούν εμπρησμό από πρόθεση, ποσοστό 6,72%, ενώ οι υπόλοιπες 125 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ποσοστό 93,28%.

Τέλος, όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.