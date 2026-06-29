Η Κόρτνεϊ Κοξ είχε παραδεχτεί στο παρελθόν ότι έκανε «λάθη», τα οποία οδήγησαν στον πρώτο της χωρισμό από τον σταρ των Snow Patrol, Τζόνι ΜακΝτέιν, την ώρα που γίνεται γνωστό πως το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει.

Η Daily Mail αποκάλυψε ότι το ζευγάρι τράβηξε αθόρυβα χωριστούς δρόμους πέρυσι, έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με πηγές να περιγράφουν τον χωρισμό ως «εξαιρετικά φιλικό».

Courteney Cox reflected on 'mistakes' that sparked her first split from Johnny McDaid and admitted she was 'co-dependent' on him as it's revealed the couple quietly separated last year https://t.co/pMnlKfTmex — Daily Mail (@DailyMail) June 28, 2026

Η Κόρτνεϊ Κοξ και ο Τζόνι ΜακΝτέιν γνωρίστηκαν το 2013 και είχαν χωρίσει ξανά το 2015, πριν τα ξαναβρούν λίγους μήνες αργότερα. Στη συνέχεια, η πρωταγωνίστρια των «Friends» είχε μιλήσει για τους λόγους που δημιούργησαν προβλήματα στη σχέση τους.

Η ηθοποιός είχε παραδεχτεί το 2016 ότι έγινε «συναισθηματικά εξαρτημένη» από τον Τζόνι ΜακΝτέιν, λέγοντας πως δεν ήξερε πώς να «αντιλαμβάνεται την αγάπη» με τον ίδιο τρόπο που το έκανε εκείνος. Όπως είχε πει: «Ήμασταν αρραβωνιασμένοι για περισσότερο από έναν χρόνο και μετά χωρίσαμε. Εκείνος είναι από την Ιρλανδία. Και ο τρόπος που βλέπει την αγάπη είναι πολύτιμος. Πρέπει να τη φροντίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Είναι κάτι πιο ξεχωριστό, πρέπει να την προσέχεις».

Μιλώντας στην εκπομπή «Running Wild with Bear Grylls», η Κόρτνεϊ Κοξ πρόσθεσε: «Σίγουρα έκανα πολλά λάθη που πλέον μπορώ να δω, είτε πρόκειται για συναισθηματική εξάρτηση είτε για την ανάγκη να ικανοποιώ τους άλλους. Δεν ήξερα πώς να το φέρω μέσα μου. Ήταν πάντα κάτι εξωτερικό».

Η Daily Mail αποκάλυψε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι η Κόρτνεϊ Κοξ και ο Τζόνι ΜακΝτέιν, έδωσαν τέλος στη σχέση τους στα τέλη της περσινής χρονιάς.

Η Κόρτνεϊ Κοξ, η οποία είναι γνωστή σε εκατομμύρια τηλεθεατές για τον εμβληματικό ρόλο της ως Μόνικα Γκέλερ στη σειρά των 90s «Friends», ζει στο Λος Άντζελες. Ο Τζόνι ΜακΝτέιν, 49 ετών, που γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία, βρίσκεται κυρίως στο Λονδίνο, αν και το ζευγάρι συνήθιζε να μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιβεβαιώνοντας τον χωρισμό τους, ένας φίλος δήλωσε: «Ο Τζόνι μιλά με τα καλύτερα λόγια για την Κόρτνεϊ. Είχαν μια πολύ βαθιά σχέση και παραμένουν εξαιρετικά φιλικοί. Είναι πολύ καλοί φίλοι και νοιάζονται πάρα πολύ ο ένας για τον άλλον. Δεν ήταν ένας άσχημος χωρισμός. Απλώς είχαν φτάσει σε ένα σημείο όπου ζούσαν διαφορετικές ζωές».

Η Κόρτνεϊ Κοξ και ο Τζόνι ΜακΝτέιν, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς τραγουδιών πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, άρχισαν να βγαίνουν το 2013, αφού τους σύστησαν κοινοί φίλοι, μεταξύ των οποίων και ο Εντ Σίραν. Ο ΜακΝτέιν είναι ένας από τους μακροχρόνιους φίλους και συνεργάτες του Εντ Σίραν και έχει συνυπογράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως τα «Shape Of You», «Photograph», «Galway Girl», «Bad Habits» και «Shivers».

Εκείνος και η Κοξ ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους την επόμενη χρονιά και, παρότι χώρισαν για λίγο στα τέλη του 2015, συμφιλιώθηκαν το 2016 και έκτοτε ήταν μαζί. Η Κόρτνεϊ Κοξ έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της ότι ήταν «ευγνώμων» για εκείνον τον χωρισμό, επειδή έκανε τη σχέση τους ακόμη καλύτερη. Ο ΜακΝτέιν έχει επίσης μιλήσει για το πόσο «τυχερός» ένιωθε που είχε σχέση με την ηθοποιό.

Το ζευγάρι εθεάθη τον περασμένο Αύγουστο σε διπλό ραντεβού στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, μαζί με τη συμπρωταγωνίστρια της Κοξ στα «Friends», Τζένιφερ Άνιστον, και τον φημολογούμενο σύντροφό της, τον ειδικό ευεξίας Τζιμ Κέρτις. Τελευταία φορά φωτογραφήθηκαν μαζί στο US Open τον Σεπτέμβριο.

Ο Τζόνι ΜακΝτέιν έχει προχωρήσει τη ζωή του μετά τον χωρισμό

Μετά τον χωρισμό, τόσο η Κόρτνεϊ Κοξ όσο και ο Τζόνι ΜακΝτέιν φημολογείται πως έχουν προχωρήσει τη ζωή τους. Ο Τζόνι ΜακΝτέιν φέρεται να βρίσκεται στα πρώτα στάδια μιας νέας σχέσης.

Στο μεταξύ, η Κόρτνεϊ Κοξ εντοπίστηκε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Shining Vale», Γκρεγκ Κινίαρ, ο οποίος έμεινε στο διαμέρισμά της. Παρότι οι δυο τους υποδύονται το παντρεμένο ζευγάρι στη σατιρική κωμωδία τρόμου, έχουν ξεκαθαρίσει ότι είναι απλώς καλοί φίλοι.

Η ίδια έχει διατηρήσει επίσης στενές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της, Ντέιβιντ Αρκέτ, με τον οποίο έχει αποκτήσει την κόρη της, Κόκο. Φίλοι τους λένε ότι το πρώην ζευγάρι αποτελεί εδώ και χρόνια μια δυνατή και φιλική ομάδα στη συνεπιμέλεια του παιδιού τους.