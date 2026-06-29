Δύο οδηγοί Ι.Χ. αυτοκινήτων συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας προηγουμένως εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές.

Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Μηχανιώνα, όπου συνελήφθη 47χρονος, ενώ η δεύτερη το βράδυ της ίδιας μέρας, στην εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης, με τη σύλληψη 53χρονου.

Οι έλεγχοι που ακολούθησαν με αλκοολόμετρο «έδειξαν» ότι οι δύο οδηγοί βρίσκονταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με ένδειξη πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια (ποινικά).

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.