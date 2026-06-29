Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε σήμερα στο Πεκίνο με τον ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, σύμμαχο-κλειδί της Ρωσίας, μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σι υποδέχθηκε τον Λευκορώσο πρόεδρο στην κρατική κατοικία Ντιαογιουτάι, μετέδωσε το κινεζικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω προς το παρόν.

Το επίσημο κανάλι στο Telegram της λευκορωσικής προεδρίας Pul Pervogo ανέφερε στο μεταξύ ότι ο Λευκορώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο για συνομιλίες.

Σύμφωνα με το Pul Pervogo, ο Κινέζος πρόεδρος Σι δήλωσε στον Λευκορώσο ομόλογό του ότι οι σχέσεις Κίνας-Λευκορωσίας βρίσκονται στο «ιστορικό αποκορύφωμά» τους.

«Αυτό ακριβώς είναι που συζητήσαμε μαζί σας προηγουμένως», απάντησε ο Λουκασένκο, σύμφωνα με την ανάρτηση στο Telegram της λευκορωσικής προεδρίας. «Και ίσως, σε κάποιο βαθμό, αυτό που ονειρευόμασταν την παραμονή αυτής της συνολικής συνεργασίας ανάμεσα στη Λευκορωσία και … την Κίνα», πρόσθεσε σύμφωνα με το Pul Pervogo.

Η επίσκεψη του Λουκασένκο στην Κίνα έρχεται ύστερα από συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα. Η συνάντηση αυτή έπεται αυξανόμενων εντάσεων ανάμεσα στη Λευκορωσία και την Ουκρανία, ο πρόεδρος της οποίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει ότι πιστεύει πως ο Πούτιν προσπαθεί να πείσει τον Λουκασένκο να εντείνει την υποστήριξή του προς τη Ρωσία στον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Ο Λουκασένκο, στην εξουσία από το 1994, επέτρεψε στη Μόσχα να εξαπολύσει την ευρείας κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 εν μέρει από το έδαφος της χώρας του –διαψεύδοντας ωστόσο οποιαδήποτε πρόθεση να μετάσχει άμεσα στη σύγκρουση.

Η τελευταία φορά που είχε μεταβεί ο Λουκασένκο στην Κίνα ανέρχεται στον Σεπτέμβριο του 2025, όταν είχε παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο και συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στην Τιαντζίν, στην ανατολική Κίνα.

Η Λευκορωσία του Λουκασένκο, η οποία συνορεύει με την ανατολική πτέρυγα του NATO, εξαρτάται από τη Ρωσία οικονομικά και πολιτικά και φιλοξενεί ρωσικά πυρηνικά όπλα στο έδαφός της.

Η Κίνα, από την πλευρά της, τονίζει ότι παραμένει ουδέτερη καθ’όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο οι σύμμαχοι του Κιέβου την κατηγορούν εδώ και καιρό ότι βοηθάει μυστικά τη Μόσχα.

Το Πεκίνο απέρριψε στα μέσα Ιουνίου τις ευρωπαϊκές κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες η Κίνα φέρεται να εκπαίδευσε Ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι στη συνέχεια αναπτύχθηκαν για να πολεμήσουν εναντίον της Ουκρανίας.