Λίγο πριν από τις 9:00 σήμερα, Δευτέρα 29/6, μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων οι επτά που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα, η οποία εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

​Για το αιματηρό επεισόδιο με οπαδικό υπόβαθρο, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026, ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα. Από τους επτά συλληφθέντες που οδηγούνται στον εισαγγελέα, ο ένας είναι ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός.

Επίσης, κατηγορούνται επιπλέον 18 γονείς ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας.

​Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ τριών ομάδων νεαρών, οι οποίοι επιτέθηκαν εκατέρωθεν με μαχαίρια, ράβδους και πέτρες.

Το κίνητρο της φονικής καταδίωξης σχετίζεται με προγενέστερες διαφορές και οπαδικές αντιπαλότητες.

Η κατάθεση του 17χρονου

Ο 17χρονος περιέγραψε στην κατάθεσή του λεπτό προς λεπτό τα όσα συνέβησαν το βράδυ της φονικής συμπλοκής, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 15χρονο και ότι όλα εκτυλίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το απόγευμα της ημέρας της τραγωδίας βρισκόταν με φίλους του σε πάρκο της περιοχής και στη συνέχεια η παρέα μετακινήθηκε σε διάφορα σημεία της Καλλιθέας, μέχρι που κατέληξαν κοντά στη γέφυρα του Μοσχάτου. Εκεί, όπως ισχυρίστηκε, συνάντησαν ομάδα περίπου 15 έως 20 ατόμων, αρκετοί από τους οποίους φορούσαν φανέλες μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας.

Όπως ανέφερε, η ένταση ξεκίνησε όταν μέλος της άλλης παρέας αναγνώρισε φίλο του ως οπαδό αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει λεκτική αντιπαράθεση και στη συνέχεια καταδίωξη.