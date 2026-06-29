Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Δευτέρα 29/6 το πρωί οι επτά συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού.

Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν στην Καλλιθέα ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπερασπιστική γραμμή που αναμένεται να ακολουθήσουν.

Τι έδειξε η αστυνομική έρευνα

Η έως τώρα αστυνομική έρευνα, τόσο κατά την αυτοψία όσο και στο στάδιο της προανάκρισης, δείχνει πως η συμπλοκή μεταξύ τριών διαφορετικών ομάδων νεαρών στην περιοχή της Καλλιθέας συνδέεται με συνδυασμό οπαδικών κινήτρων και προσωπικών διαφορών μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ειδικότερα, αρκετοί από τους συλληφθέντες έδωσαν αντικρουόμενες εκδοχές στις αρχικές τους καταθέσεις. Άλλοι απέδωσαν το περιστατικό σε προσωπική διαμάχη μεταξύ δύο νεαρών για μία κοπέλα, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για μία τυχαία και απρογραμμάτιστη συμπλοκή.

Η υπερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων

Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους αναμένεται να υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή ότι η συμπλοκή ήταν αυθόρμητη και όχι προσχεδιασμένη, επιδιώκοντας να μην υπαχθεί η υπόθεση στις επιβαρυντικές διατάξεις περί αθλητικής βίας.

Παράλληλα, αναμένεται να ισχυριστούν ότι:

δεν είχαν οργανώσει επίθεση,

δεν γνώριζαν ότι κάποιος από την ομάδα έφερε μαχαίρι,

δεν συμμετείχαν στον θανατηφόρο τραυματισμό του 15χρονου, επικράτησε πανικός εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ατόμων που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Ορισμένοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να επικαλεστούν ότι, μόλις αντιλήφθηκαν τον σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, επιχείρησαν να τον βοηθήσουν.

Το σημείο της δολοφονίας

Το στοιχείο με τις οπαδικές μπλούζες

Ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως μεταδίδει σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews δίνεται και σε ένα εύρημα της προανάκρισης που αφορά την εμφάνιση των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι αρκετοί από τους νεαρούς φορούσαν μπλούζες με οπαδικά διακριτικά, τις οποίες, μετά το περιστατικό, φέρονται να γύρισαν από την ανάποδη, ώστε να μην είναι εμφανή τα σύμβολα των ομάδων τους και να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την προανάκριση, το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται ως ένδειξη προσπάθειας παραπλάνησης των αστυνομικών αρχών.

Η εικόνα της δικογραφίας

Παρά τους ισχυρισμούς που αναμένεται να προβάλουν οι κατηγορούμενοι, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η δικογραφία είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Άμεσης Δράσης και της αρμόδιας υπηρεσίας αντιμετώπισης της αθλητικής βίας φέρεται να έχει διαμορφώσει σαφή εικόνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική συμπλοκή, η οποία κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου.