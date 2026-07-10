Η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο τραγούδι και έδωσε ήδη μια πρώτη γεύση στο κοινό της.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Καστοριά, στο πλαίσιο του «Λογαριασμός Summer Tour», η τραγουδίστρια παρουσίασε για πρώτη φορά ένα απόσπασμα από το νέο κομμάτι της. «Την προσοχή σας παρακαλώ», είπε από τη σκηνή πριν αρχίσει να τραγουδά το νέο τραγούδι, το οποίο υπογράφουν ο Γιάννης Φακίνος στη μουσική και ο Θοδωρής Μάκρας στους στίχους.

Βίντεο από τη στιγμή ανέβηκαν γρήγορα στα social media και το τραγούδι άρχισε να γίνεται viral πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Η Κατερίνα Λιόλιου ενθουσίασε τους θαυμαστές της με το νέο τραγούδι, με αρκετούς να σχολιάζουν στα social media: «Νέα εμμονή μόλις ξεκλείδωσε».

Παράλληλα, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδεία και τις εμφανίσεις της στο «Romeo» κάθε Παρασκευή και Σάββατο, έως τις 25 Ιουλίου.