Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχτές, Τετάρτη (8/7).

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν αιμόφυρτους δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 17 και 37 ετών, που έφεραν χτυπήματα από αιχμηρά αντικείμενα.

Τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς συνελήφθησαν, αμφότεροι, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Επίσης, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTnews, διαπιστώθηκε ότι ο 17χρονος στερείται εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια.

Η δικογραφία που σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου υποβλήθηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή.