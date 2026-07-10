Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το σχέδιο ανάκαμψης της Ουγγαρίας, κάνοντας ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία της αποδέσμευσης των ευρωπαϊκών πόρων ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, που παραμένουν παγωμένοι λόγω της ανησυχίας των Βρυξελλών για την ενδημική διαφθορά στην Ουγγαρία.

Τον Μάιο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε προαναγγείλει την αποδέσμευση των ευρωπαϊκών πόρων μετά τη συνάντησή της με τον νέο πρωθυπουργό, Πίτερ Μαγιάρ, ο οποίος έχει δεσμευθεί ότι θα καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της ουγγρικής οικονομίας και παραμένουν παγωμένα εδώ και τρία χρόνια.