Παίρνει κι άλλον εξτρέμ

Έτοιμος να πουλήσει τον Αντρέ Λουίζ για 19 εκατ. ευρώ είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πάρει κι άλλον εξτρέμ. Ο Βραζιλιάνος αποκτήθηκε τον Ιανουάριο, δεν βοήθησε αγωνιστικά, οι ερυθρόλευκοι όμως μόνο χαμένοι δεν θα βγουν από αυτή τη μεταγραφή, καθώς θα βάλουν στο ταμείο τους τουλάχιστον 19 εκατ. ευρώ. Και από εκεί και πέρα, θα κινηθούν για την απόκτηση κι άλλου εξτρέμ. Ο Ζοέλ Ρόκα είναι ο ένας που θέλουν και θα προχωρήσουν για να αποκτήσουν ακόμη έναν λόγω της πώλησης του Αντρέ Λουίζ. Αν θα είναι κάποιο νέο όνομα ή αν θα γίνει προσπάθεια για τον Ποντένσε, θα το δούμε προσεχώς. Ο Πορτογάλος πάντως θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η πρόταση που θα γίνει στον Γουόκαπ

Στον μπασκετικό Ολυμπιακό το θέμα που κυριαρχεί είναι αυτό της ανανέωσης των συμβολαίων των Ντόρσεϊ και Γουόκαπ. Για τον πρώτο δεν θα πρέπει να αποκλείεται τίποτα, ακόμη και η αποχώρησή του, για τον δεύτερο όμως στην ΚΑΕ έχουν αποφασίσει να κάνουν πρόταση. Και σύμφωνα με όσα λένε άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις στον Πειραιά, η πρόταση θα είναι για τριετές συμβόλαιο, κλειστό ή 2+1, με συνολικές απολαβές στα 5 εκατ. ευρώ. Ίσως και κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα, είναι θέμα Γουόκαπ αν θα υπογράψει ή όχι, στον Ολυμπιακό πάντως, όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους, δεν θέλουν να τον χάσουν.

Πρώτα αποχώρηση και μετά γκαρντ

Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του Μπόνγκα και θα ακολουθήσει αποχώρηση παίκτη. Οι πράσινοι δεν έχουν τελειώσει με τις προσθήκες, εκκρεμεί η απόκτηση ενός γκαρντ, αυτό όμως δεν θα γίνει άμεσα, σύντομα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην ευρωπαϊκή αγορά κάποιος παίκτης που να ενθουσιάζει τον Ομπράντοβιτς, οπότε στον Παναθηναϊκό θα περιμένουν, καθώς έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους. Στο προσκήνιο επομένως θα έρθει το θέμα της αποχώρησης κάποιου παίκτη και όπως έχουμε ξαναγράψει δεν θα πρέπει να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο έκπληξης. Κόσμος και διοίκηση όμως δεν έχουν πρόβλημα γιατί ό,τι λέει ο Ζοτς είναι νόμος.

Τα πάντα για Τολιόπουλο

Ο Τολιόπουλος είναι ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ από την ελληνική αγορά και θα το παλέψει μέχρι τέλους για να πείσει τον Παναθηναϊκό. Και για να πειστούν οι πράσινοι, θα πρέπει ο Μυστακίδης να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Στο συμβόλαιο του διεθνή Έλληνα γκαρντ δεν υπάρχει buy out, οπότε όποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει θα πρέπει να δώσει τα λεφτά που θα ζητήσει ο Παναθηναϊκός. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχει οριστεί τιμή πώλησης του Τολιόπουλου, στη Θεσσαλονίκη πάντως λένε ότι οι ασπρόμαυροι είναι έτοιμοι να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να τον αποκτήσουν, όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους αλλά και για επικοινωνιακούς.

Πιστεύουν σε Σαχαμπό

Ο Χακίμ Σαχαμπό υπέγραψε τον περασμένο Ιανουάριο στην ΑΕΚ, δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής, τη νέα σεζόν αυτό θα αλλάξει. Ο 21χρονος μέσος δείχνει πολύ καλό πρόσωπο σε αυτές τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας, ο Νίκολιτς είναι ικανοποιημένος από τη διάθεσή του για δουλειά και αναμένεται να του δώσει ευκαιρίες τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται, άλλωστε, για έναν παίκτη που αποκτήθηκε επειδή τόσο ο προπονητής όσο και ο Ριμπάλτα πίστευαν και πιστεύουν πολύ στο ταλέντο του και η ΑΕΚ αντιμετώπισε τη μεταγραφή του σαν επένδυση για το μέλλον. Από τη νέα σεζόν, αν συνεχίσει έτσι στην προετοιμασία, θα πάρει τις ευκαιρίες του και από τον ίδιο εξαρτάται αν θα τις εκμεταλλευτεί.