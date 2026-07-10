Το Μεξικό θα καταθέσει προσφυγές εναντίον των ΗΠΑ για τον θάνατο Μεξικανών πολιτών που βρίσκονταν υπό κράτηση ή και κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης, όπως ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Συνολικά 17 Μεξικανοί έχουν πεθάνει σε κέντρα κράτησης της ICE ή στη διάρκεια επιχειρήσεών της μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, τον Ιανουάριο του 2025.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό αφορά τον 52χρονο Λορέντζο Σαλγάδο, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες ενός πράκτορα της ICE στο Χιούστον του Τέξας, την ώρα που οδηγούσε για να πάει στη δουλειά του. Ο Σαλγάδο, που ζούσε στις ΗΠΑ επί σχεδόν 35 χρόνια, είναι ο πρώτος άνθρωπος που πέφτει νεκρός από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων μετά τον θανάσιμο τραυματισμό δύο Αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στο οποίο υπάγεται η ICE, ανακοίνωσε ότι ο ομοσπονδιακός πράκτορας έκανε χρήση του όπλου του «όντας σε νόμιμη άμυνα».

Το Μεξικό έχει στείλει διπλωματική νότα διαμαρτυρίας στις ΗΠΑ για κάθε έναν από τους 17 Μεξικανούς που σκοτώθηκαν.

Όμως τώρα η Σέινμπαουμ επεσήμανε ότι «θα κατατεθεί προσφυγή στους εισαγγελείς των πολιτειών και στο γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα των ΗΠΑ» εναντίον «όσων θα κριθούν υπεύθυνοι για αυτό που θεωρούμε ανθρωποκτονίες και, σε άλλες περιπτώσεις, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να παραμείνουμε απαθείς», τόνισε η Μεξικανή πρόεδρος.

Παράλληλα το Μεξικό σκοπεύει να κινήσει «αστικές αγωγές» κατά των εταιρειών που διαχειρίζονται τα κέντρα κράτησης της ICE και θα ζητήσει από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «την προστασία» των πολιτών του που κρατούνται σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

Η Σίλβια Γκαρσία, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζήτησε την έναρξη έρευνας για τις ενέργειες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο FOX 26 του Χιούστον επεσήμανε ότι ο Σαλγάδο και ο αδελφός του δεν ήταν πρόσωπα που αναζητούσαν οι πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Η Γκαρσία υπογράμμισε ότι η ICE την ενημέρωσε ότι είχε εκδοθεί ένταλμα εις βάρος ενός άλλου προσώπου που επέβαινε στο όχημα του Σαλγάδο και ότι πράκτορες που ενεπλάκησαν στο περιστατικό δεν έφεραν πάνω τους κάμερες.

«Ο άνδρας αυτός δεν είχε ποινικό μητρώο. Είμαστε πραγματικά πιο ασφαλείς τώρα που πέθανε;», διερωτήθηκε η Γκαρσία. «Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την εκδοχή των γεγονότων όπως την παρουσιάζει η ICE».