Η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ ήταν η γυναίκα που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) στη Μινεάπολη την Τετάρτη 8/1. Ο θάνατός της προκαλεί κύμα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, καθώς ομοσπονδιακοί και τοπικοί αξιωματούχοι δίνουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης της ICE στη νότια Μινεάπολη, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο ανέφερε ότι οι πράκτορες προσπαθούσαν να προβούν σε συλλήψεις όταν η Γκουντ προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το όχημά της ως όπλο εναντίον των αστυνομικών, με αποτέλεσμα ένας ομοσπονδιακός πράκτορας να πυροβολήσει ευρισκόμενος «σε αυτοάμυνα».

Η Γκουντ έπεσε νεκρή μετά από τους πυροβολισμούς. Το όνομα του πράκτορα που πυροβόλησε δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια και το περιστατικό παραμένει υπό έρευνα.

Μέλη του δημοτικού συμβουλίου της Μινεάπολης επιβεβαίωσαν την ταυτότητα της Γκουντ σε κοινή δήλωση την Τετάρτη, αποκαλώντας την «μέλος της κοινότητάς μας» και απαιτώντας από την ICE να εγκαταλείψει την πόλη.

«Σήμερα το πρωί, ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μέλος της κοινότητάς μας», ανέφερε η δήλωση. «Όποιος σκοτώνει κάποιον στην πόλη μας αξίζει να συλληφθεί, να διερευνηθεί και να διωχθεί με όλη τη σφοδρότητα του νόμου».

Τα μέλη του συμβουλίου δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την κοινότητα των μεταναστών της Μινεάπολης και κατηγόρησαν τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης ότι έφεραν «χάος και βία» στην πόλη, δεσμευόμενοι να συνεργαστούν με τους κρατικούς εταίρους για την προστασία των κατοίκων.

Ποια ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ;

Η μητέρα της Γκουντ, Ντόνα Γκάνγκερ, δήλωσε στην εφημερίδα The Minnesota Star Tribune ότι η κόρη της ζούσε στις Τουίν Σίτις με τον/τη σύντροφό της (σ.σ. δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι άνδρας ή γυναίκα) και ότι η οικογένεια ενημερώθηκε για το θάνατό της αργά το πρωί της Τετάρτης.

Σημειώνεται πως ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει μια γυναίκα που λέει πως είναι η σύζυγος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία ξεσπά σε λυγμούς φωνάζοντας «είναι δικό μου φταίξιμο».

«Είναι τόσο ηλίθιο» που σκοτώθηκε, δήλωσε η Γκάνγκερ στο μέσο ενημέρωσης αφού έμαθε τις λεπτομέρειες του συμβάντος. «Πιθανότατα ήταν τρομοκρατημένη».

Η Γκάνγκερ είπε στην εφημερίδα ότι η κόρη της δεν συμμετείχε σε διαμαρτυρίες κατά των πρακτόρων της ICE και περιέγραψε την Γκουντ ως «ένα από τα πιο ευγενικά άτομα που έχω γνωρίσει ποτέ», χαρακτηρίζοντάς τη συμπονετική και αφοσιωμένη στη φροντίδα των άλλων.

Σύμφωνα με την Star Tribune, η Γκουντ ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον Τίμι Ρέι Μακλίν Τζ., ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 36 ετών.

To Politico μεταδίδει πως η Γκουντ ήταν μητέρα τριών παιδιών και είχε μετακομίσει πρόσφατα στη Μινεσότα. Μια φωτογραφία προφίλ που δημοσιεύτηκε στο Pinterest τη δείχνει να χαμογελάει και να κρατά ένα μικρό παιδί δίπλα στο μάγουλό της, ενώ υπάρχουν και αναρτήσεις για τατουάζ, χτενίσματα και διακόσμηση σπιτιού.

Ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας των παιδιών τους, είπε ότι η Γκουντ είχε μόλις αφήσει τον 6χρονο γιο της στο σχολείο την Τετάρτη και επέστρεφε στο σπίτι με τον τώρα σύντροφό της, όταν συνάντησαν μια ομάδα πρακτόρων της ICE σε έναν χιονισμένο δρόμο στο Μινεάπολη, όπου είχαν μετακομίσει πέρυσι από το Κάνσας Σίτι του Μισούρι.

Σύμφωνα με μια περιγραφή σε αυτό που φαίνεται να είναι ο λογαριασμός της Γκουντ στο Instagram, η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως «ποιήτρια και συγγραφέα και σύζυγο και μητέρα και σκ…α κιθαρίστρια από το Κολοράντο» που ζει στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Η ίδια είχε προσθέσει το emoji της σημαίας του ουράνιου τόξου στο προφίλ της στο Instagram.

Ανάρτηση στο Facebook από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Old Dominion αναφέρει, σύμφωνα με το Fox News, ότι η Γκουντ, που τότε ήταν γνωστή ως Ρενέ Μακλίν, ανακηρύχθηκε νικήτρια του βραβείου ODU College Poetry Prize Undergraduate 2020 για ένα ποίημα με τίτλο «On Learning to Dissect Fetal Pigs».

Το πανεπιστήμιο ανέφερε ότι καταγόταν από το Κολοράντο Σπρινγκς του Κολοράντο και ήταν φοιτήτρια δημιουργικής γραφής στο ODU, σημειώνοντας ότι το έργο της είχε δημοσιευτεί σε λογοτεχνικές εκδόσεις και ότι συν-παρουσίαζε ένα podcast με τον σύζυγό της εκείνη την εποχή.