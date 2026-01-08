Οργή έχει προκαλέσει στη Μινεάπολη ο θάνατος μιας γυναίκας από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη ποιήτρια, αφού αυτή φέρεται να προσπάθησε να πατήσει έναν αστυνομικό, ισχυρισμός που αμφισβητήθηκε από τον δήμαρχο της πόλης.

Το δημοτικό συμβούλιο αναγνώρισε τη νεκρή γυναίκα ως τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία «φρόντιζε τους γείτονές της σήμερα το πρωί και η ζωή της αφαιρέθηκε σήμερα από τα χέρια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης». Το θύμα περιέγραφε τον εαυτό του ως μητέρα, σύζυγο και ποιήτρια.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), Tricia McLaughlin, ισχυρίστηκε ότι η νεκρή πυροβολήθηκε όταν προσπάθησε να «χρησιμοποιήσει ως όπλο» το όχημά της και φέρεται να προσπάθησε να πατήσει έναν αστυνομικό.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος του Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, χαρακτήρισε αυτούς τους ισχυρισμούς «μαλ…ίες» και επέκρινε την ICE για τις επιχειρήσεις της, λέγοντας στους αξιωματικούς να «ξεκουμπιστούν από την πόλη». «Ήδη προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως πράξη αυτοάμυνας. Έχοντας δει το βίντεο ο ίδιος, θέλω να πω σε όλους ευθέως ότι αυτό είναι μαλ…ία», είπε.

Τις τελευταίες ημέρες, η ένταση στην πόλη είναι μεγάλη, λόγω της αποστολής αστυνομικών της ICE στους δρόμους.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, επιμένει ήδη ότι οι επιχειρήσεις της ICE θα συνεχιστούν στη Μινεάπολη, ενώ το FBI έχει ξεκινήσει έρευνα.

Τι είναι η ICE;

Η ICE είναι η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνειακής επιβολής των ΗΠΑ, υπεύθυνη για τις έρευνες εσωτερικής ασφάλειας και τις επιχειρήσεις απέλασης ατόμων που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι βρίσκονται παράνομα στη χώρα.

Οι επιχειρήσεις της έχουν ενταθεί σημαντικά στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Το Sky News μεταδίδει πως έχει δει άτομα να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς στους δρόμους και να επιβιβάζονται σε οχήματα.

Τι δείχνει το βίντεο με τους πυροβολισμούς;

Το βίντεο με τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη που αναρτήθηκε από αυτόπτες μάρτυρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αστυνομικούς να πλησιάζουν ένα SUV που είχε σταματήσει στη μέση του δρόμου, να απαιτούν από την οδηγό να ανοίξει την πόρτα και να αρπάζουν το χερούλι.

Το όχημα κινείται προς τα εμπρός και ένας άλλος αστυνομικός της ICE που στέκεται κοντά στο όχημα, μπροστά από την πλευρά του οδηγού, τραβά το όπλο του και πυροβολεί δύο φορές το SUV από κοντινή απόσταση, πηδώντας πίσω καθώς το αυτοκίνητο κινείται προς το μέρος του.

Στη συνέχεια, το SUV χτύπησε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν σταματήσει.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν «ταραξίας, παρεμπόδιζε και αντιστέκονταν» και στη συνέχεια «με βία, σκόπιμα και άγρια παρέσυρε τον αστυνομικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε ευρισκόμενος σε αυτοάμυνα».

Είπε ότι ο αξιωματικός της ICE «αναρρώνει τώρα στο νοσοκομείο» και κατηγόρησε για το περιστατικό τη «Ριζοσπαστική Αριστερά» για «απειλές, επιθέσεις και στοχοποίηση των αξιωματικών επιβολής του νόμου».

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, που έχασε από τον Τραμπ στις εκλογές του 2024, τον κατηγόρησε για «καθαρή παραπλάνηση». «Είναι απολύτως απαραίτητη μια πλήρης και δίκαιη έρευνα σε επίπεδο πολιτείας», ανέφερε στο X.

Αξιωματικός της ICE «φοβόταν για τη ζωή του»

Το DHS είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είχε ξεκινήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η υπηρεσία στη Μινεσότα, με 2.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες και αξιωματικούς να αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή της Μινεάπολης για μια επιχείρηση καταστολής που σχετίζεται εν μέρει με καταγγελίες για απάτη που αφορούν Σομαλούς κατοίκους.

Η κ. McLaughlin δήλωσε: «Σήμερα, αξιωματικοί της ICE στη Μινεάπολη διεξήγαγαν στοχευμένες επιχειρήσεις όταν ταραξίες άρχισαν να εμποδίζουν τους αξιωματικούς της ICE και μία από αυτές τις βίαιες ταραξίες χρησιμοποίησε το όχημά της ως όπλο, προσπαθώντας να πατήσει τους αξιωματικούς μας σε μια προσπάθεια να τους σκοτώσει – μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας.

Ένας αξιωματικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε για να αμυνθεί.

Χρησιμοποίησε την εκπαίδευσή του και έσωσε τη ζωή του και των συναδέλφων του.

Η φερόμενη δράστης χτυπήθηκε και είναι νεκρή».

Το θύμα «προσπάθησε να διαφύγει»

Η αυτόπτης μάρτυρας, Έμιλι Χέλερ, δήλωσε στο NBC News, ότι η γυναίκα φαινόταν να προσπαθεί να διαφύγει όταν πυροβολήθηκε.

«Πλησίασαν το αυτοκίνητό της και άρχισαν να προσπαθούν να ανοίξουν την πόρτα της, και τότε είμαι σίγουρη ότι τρόμαξε και προσπάθησε να διαφύγει», είπε η 39χρονη.

«Έτσι, έκανε λίγο όπισθεν και έστριψε το τιμόνι για να μπορέσει να φύγει, και καθώς προσπαθούσε να προχωρήσει, ένας από τους πράκτορες της ICE μπήκε μπροστά από το αυτοκίνητό της, έσκυψε πάνω από το καπό και πυροβόλησε περίπου τρεις ή τέσσερις φορές, χτυπώντας την στο πρόσωπο».

Μια μεγάλη ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε στον τόπο του συμβάντος και εξέφρασε την οργή της προς τους αστυνομικούς. Δεκάδες άνθρωποι τοποθέτησαν λουλούδια μέσα σε έναν κύκλο από αναμμένα κεριά, καθώς ετοιμαζόταν μια αγρυπνία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μινεάπολις, Μπράιαν Ο’Χάρα, δεν ανέφερε ότι η γυναίκα είχε προσπαθήσει να βλάψει κανέναν, επιβεβαιώνοντας ότι είχε χρησιμοποιήσει το όχημά της για να μπλοκάρει τον δρόμο στην οδό Πόρτλαντ. Είπε ότι η γυναίκα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι και ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι ήταν στόχος «οποιασδήποτε έρευνας ή δραστηριότητας των αρχών επιβολής του νόμου».

Η Νοέμ χαρακτήρισε το περιστατικό ως «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας». Ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα «προσπάθησε να τους πατήσει και τους χτύπησε με το όχημά της». «Ένας αξιωματικός μας ενήργησε γρήγορα και αμυντικά, πυροβόλησε για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του», είπε.

Ο Φρέι επέκρινε την ICE και κατηγόρησε τις αρχές επιβολής του νόμου ότι προωθούν μια «απαράδεκτη αφήγηση» για τον πυροβολισμό. «Δεν είναι εδώ για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια σε αυτή την πόλη. Αυτό που κάνουν δεν είναι να παρέχουν ασφάλεια στην Αμερική», είπε. «Αυτό που κάνουν είναι να προκαλούν χάος και δυσπιστία… Διαλύουν οικογένειες. Σπέρνουν χάος στους δρόμους μας και, σε αυτή την περίπτωση, κυριολεκτικά σκοτώνουν ανθρώπους».