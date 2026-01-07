Η γυναίκα που σκοτώθηκε την Τετάρτη από πράκτορα της ICE στο Μινεάπολις έχει ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Minnesota Star Tribune, η μητέρα της την αναγνώρισε ως τη 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ.

Η μητέρα της, Ντόνα Γκάνγκερ, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η κόρη της ήταν «ένα από τα πιο ευγενικά άτομα που έχω γνωρίσει ποτέ».

Πρόσθεσε ότι η κα Γκουντ ήταν «εξαιρετικά συμπονετική», «στοργική» και «ένας εκπληκτικός άνθρωπος».

«Aυτοάμυνα» είπε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε το περιστατικό με τον θανατηφόρο πυροβολισμό μιας γυναίκας από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη, περιγράφοντάς το ως «αυτοάμυνα».

Στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Μόλις είδα το βίντεο από το περιστατικό που έλαβε χώρα στο Μινεάπολις της Μινεσότα. Είναι φρικτό να το βλέπεις. Η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραχοποιός, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδισε, αντιτάχτηκε, και στη συνέχεια οδήγησε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Με βάση το συνημμένο βίντεο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα αναρρώνει στο νοσοκομείο. Η κατάσταση εξετάζεται στο σύνολό της, αλλά ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχεύει καθημερινά τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πράκτορες της ICE. Αυτοί απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των αξιωματικών επιβολής του νόμου και να τους προστατεύσουμε από αυτό το ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα βίας και μίσους!».

Η δήλωση του Τραμπ δημοσιεύεται καθώς οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο πράκτορας χρησιμοποίησε το όπλο του. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις σχετικά με τη χρήση βίας από όργανα επιβολής του νόμου σε υποθέσεις μετανάστευσης.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Ουόλζ, δήλωσε ότι ο σημερινός θανατηφόρος πυροβολισμός είναι αποτέλεσμα των «επικίνδυνων, θεαματικοποιημένων επιχειρήσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης».

«Αυτό που βλέπουμε είναι οι συνέπειες μιας διακυβέρνησης σχεδιασμένης για να δημιουργεί φόβο, πρωτοσέλιδα και συγκρούσεις», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

«Είναι μια διακυβέρνηση σαν reality TV, και σήμερα αυτή η απερισκεψία κόστισε τη ζωή σε κάποιον».

Ο Ουόλζ κάλεσε τους κατοίκους να μην στρέφονται ο ένας κατά του άλλου, υπενθυμίζοντας ότι η διαμαρτυρία είναι «πατριωτικό καθήκον», αλλά πρέπει να γίνεται με ειρηνικό τρόπο.

«Νιώθω τον θυμό σας. Εγώ είμαι θυμωμένος», πρόσθεσε. «Θέλουν ένα θέαμα· εμείς δεν μπορούμε να τους το δώσουμε».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι, ο σημερινός πυροβολισμός συνέβη στη συμβολή της 34ης Οδού με την Πόρτλαντ στο Μινεάπολις.

Αυτό βρίσκεται περίπου δέκα τετράγωνα, ή τρία λεπτά με το αυτοκίνητο, από το σημείο όπου ο Τζορτζ Φλόιντ δολοφονήθηκε από αστυνομικό του Μινεάπολις στις 25 Μαΐου 2020.

Σήμερα, η περιοχή όπου ο Φλόιντ κρατήθηκε μπρούμυτα από έναν αστυνομικό ενώ επαναλάμβανε «I can’t breathe» έχει μετονομαστεί σε George Perry Floyd Square.

Ο θάνατος του Φλόιντ πυροδότησε αναταραχές στην πόλη της Μεσοδυτικής Αμερικής και εθνικές διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας και του συστημικού ρατσισμού.