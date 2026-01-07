Ένας πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε μια γυναίκα στο Μινεάπολις την Τετάρτη, μετά από μια ομάδα ανθρώπων άρχισε να εμποδίζει τους πράκτορες κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης σχετικής με τη μετανάστευση, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Οι πράκτορες της ICE διεξήγαγαν στοχευμένες επιχειρήσεις στην πόλη, όταν μια γυναίκα, 37 ετών, κατηγορείται ότι «χρησιμοποίησε το όχημά της ως όπλο, προσπαθώντας να πατήσει τους αστυνομικούς μας σε μια προσπάθεια να τους σκοτώσει», δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Tricia McLaughlin, σε μια δήλωση.

Όπως φαίνεται στα βίντεο όμως, η γυναίκα πιθανώς έχει πρόθεση να φύγει, όταν ένας πράκτορας της ICE που φαίνεται να βρίσκεται μπροστά από το όχημα, καθώς η γυναίκα στρίβει για να κινηθεί, την πυροβολεί και στη συνέχεια το όχημά της προσκρούει σε ένα παρκαρισμένο.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε μετά τον πυροβολισμό ότι η πρώτη προτεραιότητα των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου ήταν να μεταφέρουν το θύμα στο νοσοκομείο και η δεύτερη ήταν να απομακρύνουν την ICE από τον τόπο του συμβάντος, επειδή «έκαναν μια δύσκολη κατάσταση ακόμη πιο προβληματική».

«Αυτό που κάνουν προκαλεί χάος και δυσπιστία. Διαλύουν οικογένειες, σπέρνουν το χάος στους δρόμους και, σε αυτή την περίπτωση, κυριολεκτικά σκοτώνουν ανθρώπους», είπε. «Αυτός ήταν ένας πράκτορας που χρησιμοποίησε απερίσκεπτα την εξουσία του, με αποτέλεσμα να πεθάνει κάποιος, να σκοτωθεί».

Ο Frey πρόσθεσε ότι δεν μπορούσε να πει πολλά για να βελτιώσει την τρέχουσα κατάσταση, αλλά είχε ένα μήνυμα για τους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στην πόλη.

«ICE, φύγετε από τη Μινεάπολη», είπε ο δήμαρχος. «Δεν σας θέλουμε εδώ. Ο λόγος που δηλώσατε ότι βρίσκεστε σε αυτή την πόλη είναι για να δημιουργήσετε κάποια ασφάλεια, αλλά κάνετε το αντίθετο».