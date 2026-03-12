Τάνκερ στις φλόγες στον Περσικό, τρύπα σε ουρανοξύστη στο Ντουμπάι

Δύο τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες στα ιρακινά ύδατα την Πέμπτη, μετά από φερόμενες ιρανικές επιθέσεις. Είναι η τελευταία σειρά επιθέσεων σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και μεταφορών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν προειδοποίησε τον κόσμο να είναι έτοιμος για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι.

Η σύρραξη, που ξεκίνησε με κοινές αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 2.000 άτομα και έχει προκαλέσει χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και μεταφορών. Η σύρραξη έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει σε σχέδια για την απελευθέρωση ρεκόρ στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να μετριαστεί μία από τις χειρότερες κρίσεις καυσίμων από τη δεκαετία του 1970.

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) ανέφερε ότι περισσότερα από 1.100 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο Κεντάκι πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κέρδισαν τον πόλεμο, αλλά δεν θέλουν να επιστρέφουν κάθε δύο χρόνια. «Δεν θέλουμε να φύγουμε νωρίς, έτσι δεν είναι;» είπε την Τετάρτη. «Πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο μας».

Το Ιράν έχει καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να επιβάλει μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, με τον εκπρόσωπο της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης να δηλώνει την Τετάρτη σε σχόλια που απευθύνονταν στις ΗΠΑ: «Ετοιμαστείτε για τιμή πετρελαίου 200 δολάρια το βαρέλι, επειδή η τιμή του πετρελαίου εξαρτάται από την περιφερειακή ασφάλεια, την οποία έχετε αποσταθεροποιήσει».

Οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες εκτοξεύτηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στα 120 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσουν, ανέβηκαν σχεδόν 10% πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές την Πέμπτη, εν μέσω ανανεωμένων φόβων για διακοπή του εφοδιασμού. Οι κύριοι δείκτες της Wall Street υποχώρησαν και οι μετοχές στην Ασία ακολούθησαν την ίδια πορεία.

Ιρανικά σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά φαίνεται να επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια σε ιρακινά ύδατα, προκαλώντας φωτιά και σκοτώνοντας ένα μέλος του πληρώματος, μετά από πυραύλους που χτύπησαν τρία εμπορικά πλοία στα ύδατα του Κόλπου, σύμφωνα με λιμενικές αρχές, εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας και εταιρείες διαχείρισης κινδύνων.

Το ένα από τα δύο τάνκερ ονομάζεται Zefyros και ετοιμαζόταν να ελλιμενιστεί στο Χορ αλ Ζουμπέιρ για να φορτώσει 30.000 τόνους νάφθας (προϊόν που χρησιμοποιείται κυρίως από την πετροχημική βιομηχανία), αφού θα εκφόρτωνε προηγούμενο φορτίο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το δεξαμενόπλοιο Zefyros ανήκει στην ελληνική εταιρεία Benetech Shipping, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Μιχαήλ.

An oil tanker was struck off the coast of Basrah, Iraq 🇮🇶



25 crew members have reportedly been rescued from the ship pic.twitter.com/XG7Z3OPjLZ — Aleph א (@no_itsmyturn) March 11, 2026

«Αυτό φαίνεται να σηματοδοτεί μια άμεση και δυναμική αντίδραση του Ιράν στην ανακοίνωση της IEA χθες το βράδυ για μια μαζική απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων με στόχο το πάγωμα των ανεξέλεγκτων τιμών», δήλωσε ο Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής της IG.

Πλήγματα στους γείτονες του Ιράν – Άνοιξε τρύπα σε ουρανοξύστη στο Ντουμπάι

Το Ιράν συνεχίζει να στοχοθετεί και χώρες του Κόλπου σε αντίποινα στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του.

Ένα drone προσέκρουσε σε ουρανοξύστη με κατοικίες κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ντουμπάι. Προκάλεσε πυρκαγιά και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Creek Harbour, στην οδό Σέιχ Ζάγεντ. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες, ωστόσο μία τρύπα έχει ανοίξει στο κτίριο, όπως σημειώνει το BBC.

🚨 Breaking Now



Dubai skyscraper Creek Harbour, the place of the UAV strike last night. pic.twitter.com/vTXw4vBsLH — Maverick (@maverick6k) March 12, 2026

Ήταν μία από τις πολλές επιθέσεις που σημειώθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις τελευταίες 24 ώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης με drone κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Την Τετάρτη το βράδυ, το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι δήλωσε ότι ανταποκρινόταν στο περιστατικό κοντά στο Dubai Creek Harbour. Βίντεο που επαληθεύτηκε από το BBC δείχνει φλόγες μέσα στο κτίριο, όπου φαίνεται να έχει χτυπηθεί.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε drone που κατευθυνόταν προς την πετρελαιοπηγή Σέιμπα, το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό που αναφέρεται σήμερα. Νωρίτερα, λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα, το υπουργείο είχε επισημάνει ότι αναχαίτισε drone που κατευθυνόταν στην ίδια πετρελαιοπηγή, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Στο Κουβέιτ το υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι έξι γραμμές μεταφοράς ρεύματος έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, αφού χτυπήθηκαν από συντρίμμια drones που αναχαιτίστηκαν. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση είναι υπό έλεγχο.

Εξάλλου στο Μπαχρέιν αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή που βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους πολλών περιοχών να παραμείνουν στα σπίτια τους έπειτα από επίθεση, αποδιδόμενη στο Ιράν, εναντίον δεξαμενών υδρογονανθράκων.

Το υπουργείο ζήτησε με ανάρτησή του στο Χ από τους κατοίκους «της Χιντ, της Άραντ, της Καλάλι και της Σαμαχίζ να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρα και τον εξαερισμό για προληπτικούς λόγους», προκειμένου να προστατευθούν από «τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του καπνού μιας πυρκαγιάς» την οποία οι Αρχές προσπαθούν να κατασβέσουν.

Νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν είχε κάνει λόγο για «ιρανική επίθεση με στόχο δεξαμενές καυσίμων σε εγκατάσταση στο κυβερνείο του Μουχαράκ».

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί πάνω από την Ιερουσαλήμ, όπου είχαν ενεργοποιηθεί σειρήνες, ύστερα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Ο ισραηλινός στρατός «εντόπισε πυραύλους που ερρίφθησαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ» και η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να τους αναχαιτίσει, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο ιρανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις και τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της χώρας. «Οι αεροπορικές βάσεις Παλμαχίμ και Όβντα, που ανήκουν στο σιωνιστικό καθεστώς, καθώς και το αρχηγείο της Σιν Μπετ στοχοθετήθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Η πλειονότητα των πυραύλων που εκτοξεύονται προς το Ισραήλ σε αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αναχαιτίζονται. Ωστόσο τα συντρίμμια τους που πέφτουν στο έδαφος προκαλούν καθημερινά τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Από την αρχή του πολέμου συνολικά 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ.

Ιταλική στρατιωτική βάση δέχτηκε επίθεση στο Ιρακινό Κουρδιστάν

«Ιταλική στρατιωτική βάση δέχτηκε επίθεση στην Αρμπίλ, πρωτεύουσα της περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί», ανακοίνωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση σε μια ιταλική βάση στην Αρμπίλ. Μόλις συνομίλησα με τον πρεσβευτή μας στο Ιράκ και ευτυχώς όλοι οι στρατιωτικοί μας είναι σώοι και αβλαβείς στο καταφύγιό τους», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X.

Στο πλαίσιο διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Ουάσινγκτον, Ιταλοί στρατιωτικοί εκπαιδεύουν στο Ιρακινό Κουρδιστάν μέλη κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν και η Αρμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχουν υποστεί πολλές επιθέσεις οι οποίες αποδίδονται σε φιλοϊρανικές οργανώσεις και οι οποίες έχουν στην πλειονότητά τους εξουδετερωθεί από την αντιαεροπορική άμυνα.

Χθες, Τετάρτη, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) καταρρίφθηκαν πάνω από την Αρμπίλ από τον διεθνή συνασπισμό που σταθμεύει στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, σύμφωνα με κουρδική πηγή ασφαλείας. Κανένας δεν τραυματίστηκε, διαβεβαίωσε αυτή η πηγή.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν χθες το βράδυ ισχυρές εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, οι οποίες προκλήθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα που στοχοθετούσε drones.