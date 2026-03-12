Περίπου το 33% των Αμερικανών αναγκάστηκε να προβεί σε σημαντικές οικονομικές περικοπές κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης μελέτης, το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αυξανόμενη δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθειά τους να καλύψουν το συνεχώς διογκούμενο κόστος των υπηρεσιών υγείας.

Αυτές οι θυσίες ή οι συμβιβασμοί περιελάμβαναν την περιορισμένη αγορά φαρμάκων, τον δανεισμό χρημάτων, την παράλειψη γευμάτων, την επιλογή να οδηγούν λιγότερο για εξοικονόμηση βενζίνης ή τη μείωση άλλων εξόδων, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η έρευνα, που διεξήχθη το 2025 σε 20.000 άτομα από το West Health-Gallup Center, εκτιμά ότι περισσότεροι από 82 εκατομμύρια ενήλικες Αμερικανοί επέλεξαν τουλάχιστον ένα από αυτά τα μέτρα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα υψηλοί στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Ενώ τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και όσοι δεν είχαν ασφάλιση ήταν πιθανότερο να κάνουν αυτές τις θυσίες, τα εύπορα νοικοκυριά δεν εξαιρέθηκαν με το 11% να αναφέρει ότι κάνει συμβιβασμούς σε καθημερινή βάση.

«Όταν οικογένειες από όλες τις κοινωνικοοικονομικές τάξεις αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ της πληρωμής των ιατρικών τους εξόδων και των λογαριασμών θέρμανσης ή ηλεκτρικού ρεύματος, δεν πρόκειται για θέμα προσωπικού προϋπολογισμού, αλλά για αποτυχία του συστήματος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Τιμ Λας, ο πρόεδρος του West Health Policy Center.

Μια ξεχωριστή έρευνα του ίδιου ινστιτούτου αποκαλύπτει ότι εκατομμύρια Αμερικανοί αναβάλλουν ιατρικές θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις λόγω υπερβολικού κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με αυτή τη δεύτερη έρευνα, που διεξήχθη στα τέλη του 2025 σε δείγμα 5.660 Αμερικανών, 14% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είχαν αναβάλει την αγορά κατοικίας τα τελευταία χρόνια για να καλύψουν τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης, το 9% καθυστέρησε τη συνταξιοδότησή του και το 6% ανέβαλε τα σχέδιά του για απόκτηση παιδιών ή υιοθεσία. Αυτές οι αναβολές επηρέασαν επίσης τις μεσαίες και ανώτερες τάξεις, σημείωσε το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων.

Και αυτή η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί το 2026, προειδοποίησε ο Λας, ιδίως λόγω της λήξης των επιδοτήσεων που συνδέονται με το «Obamacare», ένα δημόσιο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που προορίζεται κυρίως για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, προκαλώντας αύξηση του κόστους ασφάλισης υγείας για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν διαθέτουν καθολικό σύστημα δημόσιας ασφάλισης υγείας σε σύγκριση με τη Γαλλία, για παράδειγμα, δαπανούν, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, περισσότερα για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης από άλλες ανεπτυγμένες χώρες στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αλλά κατατάσσονται χαμηλότερα σε πολλούς δείκτες, ιδίως στο προσδόκιμο ζωής.