Ένας άνδρας από το Τέξας εκτελέστηκε το βράδυ της Τετάρτης για τη δολοφονία της συντρόφου του και του 8χρονου γιου της το 2013, ζητώντας επανειλημμένα συγγνώμη από τον μεγαλύτερο γιο της γυναίκας, ο οποίος είχε επιβιώσει από την επίθεση και παρακολούθησε την εκτέλεση.

Ο 51χρονος Σέντρικ Ρικς κηρύχθηκε νεκρός στις 6:55 μ.μ. στο σωφρονιστικό κατάστημα του Χάντσβιλ, στο Τέξας, αφού του χορηγήθηκε θανατηφόρα δόση του ηρεμιστικού πεντοβαρβιτάλη. Ο Ρικς είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της 30χρονης Ροξάν Σάντσεζ και του γιου της, Άντονι Φιγκερόα, τον Μάιο του 2013 στο διαμέρισμά τους στο Μπέντφορντ, προάστιο της περιοχής Ντάλας-Φορτ Γουόρθ.

Ο μεγαλύτερος γιος της γυναίκας, ο Μάρκους Φιγκερόα, που τότε ήταν 12 ετών, δέχτηκε 25 μαχαιριές αλλά κατάφερε να επιβιώσει προσποιούμενος τον νεκρό.

Τα τελευταία του λόγια και η εκτέλεση

Πριν από την εκτέλεση, ο Ρικς απευθύνθηκε στους συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα μαρτύρων, ανάμεσά τους και ο Μάρκους Φιγκερόα. «Θέλω να πω ότι λυπάμαι που σας πήρα τη Ροξάν και τον Άντονι», είπε όταν ο διευθυντής των φυλακών τον ρώτησε αν είχε μια τελευταία δήλωση.

Απευθυνόμενος στον επιζώντα γιο της γυναίκας, πρόσθεσε ότι λυπάται που του στέρησε τη μητέρα και τον αδελφό του. «Σε σκεφτόμουν πάντα και λυπάμαι που σου πήρα τη μαμά και τον αδελφό σου. Δεν μπορώ να φανταστώ τι πέρασες, αλλά λυπάμαι πραγματικά για όσα έκανα», είπε με τη φωνή του να σπάει, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Ο Μάρκους Φιγκερόα παρακολούθησε την εκτέλεση πίσω από γυάλινο διαχωριστικό, χωρίς να δείξει συναισθήματα. Στον αυχένα του ήταν ορατές ουλές από την επίθεση. Ο Ρικς δήλωσε επίσης ότι ελπίζει κάποια μέρα οι συγγενείς των θυμάτων να τον συγχωρήσουν και ότι θα ήθελε να συναντήσει τη Ροξάν Σάντσεζ και τον γιο της στον Παράδεισο για να τους ζητήσει συγγνώμη.

Μετά την έγχυση του φαρμάκου, πήρε 19 γρήγορες αναπνοές και στη συνέχεια ακούστηκαν ήχοι ροχαλητού πριν σταματήσει κάθε κίνηση και ήχος. Κηρύχθηκε νεκρός περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Το έγκλημα και το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το βράδυ των δολοφονιών ο Ρικς και η Σάντσεζ διαπληκτίζονταν στο διαμέρισμά τους, όταν οι δύο γιοι της προσπάθησαν να σταματήσουν τον καβγά. Ο Ρικς πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και άρχισε να μαχαιρώνει επανειλημμένα τη γυναίκα. Στη συνέχεια επιτέθηκε στα δύο παιδιά της.

Ο Μάρκους Φιγκερόα προσπάθησε να καλέσει την αστυνομία από την ντουλάπα του δωματίου του. Μετά τη δολοφονία του 8χρονου Άντονι, ο δράστης τον μαχαίρωσε επανειλημμένα, όμως εκείνος προσποιήθηκε τον νεκρό μέχρι να φύγει από το διαμέρισμα.

Ο Ρικς δεν έβλαψε τον τότε 9 μηνών γιο του, Ισαΐα, και διέφυγε πριν συλληφθεί αργότερα στην Οκλαχόμα. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την τελευταία του έφεση χωρίς σχόλιο, ενώ νωρίτερα το Συμβούλιο Χαρίτων και Αποφυλακίσεων του Τέξας είχε αρνηθεί να μετατρέψει την ποινή του ή να δώσει αναστολή.

Ο Ρικς ήταν το δεύτερο άτομο που εκτελέστηκε φέτος στο Τέξας και το έκτο στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Τέξας να παραμένει η πολιτεία με τις περισσότερες εκτελέσεις στη χώρα.