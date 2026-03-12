Η Comsys ανακοινώνει την πιστοποίησή της με το ISO/IEC 42001:2023 για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Διάθεση, Λειτουργία, Παρακολούθηση και Υποστήριξη των Λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης της πλατφόρμας Low-code Jaggle.eu. Το ISO/IEC 42001 αποτελεί το πρώτο διεθνές πρότυπο για Συστήματα Διαχείρισης Τεχνητής Νοημοσύνης (AIMS) και θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαδικασιών, μηχανισμών ελέγχου και συνεχούς βελτίωσης, διασφαλίζοντας την υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Jaggle.eu, ως πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών, επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί εκσυγχρονίζουν τα συστήματά τους. Χρησιμοποιεί την ευελιξία του low-code και αξιοποιεί ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για την πλήρη αυτοματοποίηση σύνθετων διαδικασιών. Έτσι, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην μετατροπή περίπλοκων επιχειρηματικών αναγκών σε ασφαλείς, επεκτάσιμες και πλήρως τεκμηριωμένες εφαρμογές σε σημαντικά συντομότερο χρόνο, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του έργου.

Μέσω της πιστοποίησης αυτής, επιβεβαιώνεται ότι η Comsys εφαρμόζει δομημένο και τεκμηριωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον μετριασμό σχετικών κινδύνων, όπως είναι ζητήματα μεροληψίας (bias), διαφάνειας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές.

Για πελάτες, συνεργάτες και ρυθμιστικούς φορείς, η πιστοποίηση αυτή αποτελεί απτή ένδειξη υπεύθυνης και δομημένης διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ενισχύει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ευθυγραμμίζεται με τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act).

Στην ανάπτυξη εφαρμογών με low-code, η πιστοποίηση ευθυγραμμίζει τις ομάδες ενός οργανισμού ώστε να εφαρμόζουν ενιαίες πρακτικές διαχείρισης τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει αυτοματοποίηση μοντελοποίησης, δημιουργία κώδικα, τεκμηρίωση κ.λ.π., ώστε τα παραδοτέα μοντέλα δεδομένων, ροές εργασίας, προδιαγραφές διεπαφής χρήστη κλπ., να παράγονται με ιχνηλασιμότητα και τεκμηριωμένη εποπτεία.

Επιπλέον, το Jaggle.eu υποστηρίζει λειτουργίες Agentic AI, όπου η τεχνητή νοημοσύνη αξιολογεί και εκτελεί ενέργειες σε ροές εργασίας. Στο πλαίσιο του ISO/IEC 42001, η αυτοματοποίηση αυτή υλοποιείται με αυστηρές αξιολογήσεις αντίκτυπου (impact assessments), σαφή σημεία ανθρώπινης επίβλεψης (human-in-the-loop) και μηχανισμούς ασφαλείας, ώστε οι πιο αυτόνομες λειτουργίες να παραμένουν ελεγχόμενες.

Ο Σπύρος Καραθανάσης, Chief Product Technology Officer της Comsys, ανέφερε:

«Στο Jaggle.eu, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πρόσθετο χαρακτηριστικό, είναι δομικό στοιχείο της πλατφόρμας. Η πιστοποίηση κατά ISO/IEC 42001 ενισχύει αυτή την προσέγγιση με συγκεκριμένο τρόπο: θέτει το πλαίσιο για διαφάνεια, αξιοπιστία και ελεγξιμότητα των λειτουργιών ΑΙ σε κάθε στάδιο, τόσο κατά τον κύκλο ζωής τους ως δυνατότητες της πλατφόρμας, όσο και κατά την ανάπτυξη και λειτουργία κάθε εφαρμογής που τις αξιοποιεί.»