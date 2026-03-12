Σοβαρές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο έχει προκαλέσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν ότι θα στοχεύσουν οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται κανονικά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ακολουθεί μια λίστα του Reuters με τις επιθέσεις σε πλοία που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου:

1 Μαρτίου

Ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε στο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου «MKD VYOM» (σημαίας Νήσων Μάρσαλ), μετά από πλήγμα βλήματος, ενώ έπλεε ανοιχτά των ακτών του Ομάν, 50 ναυτικά μίλια βόρεια της πρωτεύουσας Μουσκάτ, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία V.Ships.

Το τάνκερ ανεφοδιασμού καυσίμων «Hercules Star» (σημαίας Γιβραλτάρ) χτυπήθηκε από βλήμα 17 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμένα Μίνα Σακρ των ΗΑΕ, στο Ρας Αλ Χαϊμά. Η φωτιά που προκλήθηκε κατασβέστηκε, ανέφερε η UKMTO.

Ένα τάνκερ με σημαία Παλάου δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, δύο ναυτικά μίλια βόρεια του Κουμζάρ του Ομάν. Το πλήρωμα του «Skylight» (το οποίο τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις) εκκενώθηκε, ανακοίνωσε το κέντρο θαλάσσιας ασφάλειας του Ομάν.

2 Μαρτίου

Το δεξαμενόπλοιο προϊόντων «Stena Imperative» (σημαίας ΗΠΑ) χτυπήθηκε από δύο βλήματα στο λιμάνι του Μπαχρέιν, προκαλώντας πυρκαγιά και την εκκένωση του πληρώματος, σύμφωνα με την UKMTO.

3 Μαρτίου

Το δεξαμενόπλοιο αργού «Libra Trader» (σημαίας Νήσων Μάρσαλ) και το φορτηγό πλοίο «Gold Oak» (σημαίας Παναμά) υπέστησαν μικρές ζημιές περίπου 7-10 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμένα Φουτζάιρα των ΗΑΕ, ανέφερε η UKMTO.

4 Μαρτίου

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Safeen Prestige» (σημαίας Μάλτας) υπέστη ζημιές από βλήμα καθώς έπλεε προς το βόρειο τμήμα των στενών, δύο ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, αναγκάζοντας το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

5 Μαρτίου

Το δεξαμενόπλοιο αργού «Sonangol Namibe» χτυπήθηκε ενώ ήταν αγκυροβολημένο κοντά στο λιμάνι Κορ αλ Ζουμπάιρ του Ιράκ, δήλωσε η αμερικανική αντιπροσωπεία Sonangol Marine Services. Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις δύο ιρακινών πηγών ασφαλείας, χρησιμοποιήθηκε ιρανικό τηλεκατευθυνόμενο σκάφος γεμάτο εκρηκτικά για την επίθεση.

6 Μαρτίου

Ρυμουλκό χτυπήθηκε από βλήματα στα Στενά του Ορμούζ, έξι ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων με το πλοίο «Safeen Prestige» (το οποίο είχε πληγεί στις 4 Μαρτίου), ανέφερε η UKMTO.

7 Μαρτίου

Η UKMTO ανέφερε –επικαλούμενη τρίτη πηγή– πιθανή επίθεση με drone 10 ναυτικά μίλια βόρεια της Τζουμπάιλ στη Σαουδική Αραβία, με το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος να έχει εκκενωθεί.

11 Μαρτίου

Το φορτηγό πλοίο «Mayuree Naree» (σημαίας Ταϊλάνδης) δέχτηκε επίθεση από βλήμα στα Στενά, 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν. Ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο, αναγκάζοντας το πλήρωμα να εκκενώσει, όπως ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία Precious Shipping.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «One Majesty» (σημαίας Ιαπωνίας) υπέστη μικρές ζημιές από πλήγμα βλήματος 25 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ρας Αλ Χαϊμά των ΗΑΕ.

Το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «Star Gwyneth» (σημαίας Νήσων Μάρσαλ) υπέστη ζημιές από πλήγμα βλήματος 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι. «Δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική επίπτωση και το πλήρωμα είναι ασφαλές», ανέφερε η UKMTO.

12 Μαρτίου

Τα δεξαμενόπλοια καυσίμων «Safesea Vishnu» (σημαίας Νήσων Μάρσαλ) και το ελληνόκτητο «Zefyros» (σημαίας Μάλτας) δέχτηκαν επίθεση στον Κόλπο κοντά στο Ιράκ, οδηγώντας στο πλήρες κλείσιμο των πετρελαϊκών λιμένων του Ιράκ, σύμφωνα με λιμενικούς αξιωματούχους. Αξιωματικός ασφαλείας δήλωσε ότι ανασύρθηκε η σορός ενός ξένου μέλους του πληρώματος από τη θάλασσα.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες χώρες συμφώνησαν να απελευθερώσουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τους, σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν τις αγορές.