Στην επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σε βασικά προϊόντα που ανακοινώθηκε χθες από το αρμόδιο κυβερνητικό επιτελείο, με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας εν μέσω της διεθνούς κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξή του ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, το μέτρο αφορά καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης και προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό κέρδους τους πάνω από τον μέσο όρο που είχαν το 2025.

Ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία «την πιο δύσκολη και ιδιόμορφη κρίση» που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η αβεβαιότητα της διεθνούς κατάστασης δημιουργεί κινδύνους για νέες πληθωριστικές πιέσεις και επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα.

«Πλαφόν στο ποσοστό κέρδους των επιχειρήσεων»

Ο υπουργός εξήγησε, μιλώντας στην ΕΡΤ1, ότι το μέτρο δεν «παγώνει» τις τιμές, αλλά θέτει ανώτατο όριο στο ποσοστό κέρδους που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις σε κάθε προϊόν.

«Συγκρίνεις το μικτό περιθώριο κέρδους ανά προϊόν: πόσο το αγόρασε η επιχείρηση και πόσο το πουλάει. Το ποσοστό κέρδους που είχε το 2025 δεν θα μπορεί τώρα να το υπερβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, πρόκειται για «εξαιρετικά αυστηρό μέτρο», το οποίο όμως θεωρείται αναγκαίο ώστε το βάρος της κρίσης να μην μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στους καταναλωτές.

Έλεγχοι και πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ

Η εφαρμογή του μέτρου θα ελέγχεται από τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει βαριά πρόστιμα.

«Τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 5 εκατομμύρια ευρώ και δεν νομίζω ότι πρέπει κανένας επιχειρηματίας να ρισκάρει», σημείωσε ο υπουργός.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το προηγούμενο διάστημα, μέσω των ελέγχων στην αγορά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονταν με την αισχροκέρδεια.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων

Ο υπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης. «Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η κατάσταση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κρίση και αναλόγως θα εξετάσουμε αν χρειαστούν πρόσθετα μέτρα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις.

Στήριξη της βιομηχανίας. Τέλος, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις και για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, κυρίως σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος.

Όπως είπε, οι σχετικές αποφάσεις βρίσκονται σε επίπεδο πρωθυπουργού και ενδέχεται να συζητηθούν σε εκδήλωση τη Δευτέρα, όπου θα παρουσιαστεί το σχέδιο της κυβέρνησης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, με ενίσχυση της μεταποίησης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.

Αντιδράσεις από πρατηριούχους

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από πρατηριούχους για το πλαφόν στα καύσιμα, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι το μέτρο είναι «δίκαιο και ζυγισμένο» και οι αντιδράσεις υπάρχουν γιατί βάζουν φραγμό στη δυνατότητά τους να κερδίσουν.

Όπως εξήγησε, το περιθώριο κέρδους που ορίστηκε αντιστοιχεί περίπου στο μέσο κέρδος που είχαν τα πρατήρια το τελευταίο τρίμηνο, άρα δεν ζητείται από τους επαγγελματίες κάτι πέρα από το να μην προχωρήσουν σε αισχροκέρδεια.