Η Εθνοσυνέλευση της Σενεγάλης ψήφισε αργά την Τετάρτη με συντριπτική πλειοψηφία ένα νομοσχέδιο που διπλασιάζει τη μέγιστη ποινή φυλάκισης για ομοφυλοφιλικές πράξεις στα 10 έτη, καθιστώντας παράλληλα ποινικό αδίκημα οποιαδήποτε προσπάθεια προώθησης της ομοφυλοφιλίας.

Ο νόμος – ο οποίος ψηφίστηκε με 135 ψήφους υπέρ, μηδέν κατά και τρεις αποχές – υλοποιεί μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης που ανήλθε στην εξουσία το 2024, υπό τον πρόεδρο Bassirou Diomaye Faye και τον πρωθυπουργό Ousmane Sonko. Το νομοσχέδιο αναμένει πλέον την υπογραφή του Προέδρου Faye για να τεθεί σε ισχύ.

Ο ποινικός κώδικας της Σενεγάλης περιλάμβανε ήδη ένα άρθρο, το οποίο επέβαλλε ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη και πρόστιμα έως 1.500.000 φράγκα CFA (2.700 δολάρια) για «πράξεις αντίθετες προς τη φύση».

Η νέα έκδοση διπλασιάζει τη μέγιστη ποινή και επιτρέπει την επιβολή προστίμων έως 10 εκατομμύρια φράγκα CFA. Προβλέπει, επίσης, ότι ένας δικαστής δεν μπορεί να χορηγήσει αναστολή ποινής, ούτε να χρησιμοποιήσει τη διακριτική του ευχέρεια για να μειώσει μια ποινή φυλάκισης κάτω από το ελάχιστο όριο.

Το νομοσχέδιο διευκρινίζει, σύμφωνα με το Reuters, ότι οι «πράξεις αντίθετες προς τη φύση» σχετίζονται με την ομοφυλοφιλία, την αμφισεξουαλικότητα, τον «τρανσεξουαλισμό», την κτηνοβασία και τη νεκροφιλία. Όσοι κρίνονται ένοχοι για την προώθηση ή τη χρηματοδότηση τέτοιων πράξεων αντιμετωπίζουν επίσης ποινές φυλάκισης.

Ο Ιμάμης Babacar Sylla, ηγέτης του δικτύου ισλαμικών και κοινωνικών οργανώσεων «And Samm Jikko Yi», κάλεσε τον πρόεδρο Faye να υπογράψει το νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατό.

«Όσο περισσότερο καθυστερεί, τόσο πιο περίπλοκα γίνονται τα πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους θεωρώ δημόσιο κίνδυνο, θα συνεχίσουν να διαφεύγουν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, περίπου 27 άνδρες συνελήφθησαν μεταξύ 9 και 24 Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι πέρυσι, η Μπουρκίνα Φάσο ψήφισε για πρώτη φορά νόμο που ποινικοποιεί τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη. Παράλληλα, οι νομοθέτες στην Γκάνα εξετάζουν την αύξηση της μέγιστης ποινής για ομοφυλοφιλικές πράξεις από τρία σε πέντε έτη, καθώς και την επιβολή φυλάκισης για την «εκούσια προώθηση, χορηγία ή υποστήριξη δραστηριοτήτων LGBTQ+».