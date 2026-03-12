Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον στρατό της χώρας να προετοιμαστεί «να επεκτείνει» τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει πλήγματα εναντίον της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Ο πρωθυπουργός (Μπενιαμίν Νετανιάχου) και εγώ ο ίδιος δώσαμε εντολές στον ισραηλινό στρατό να προετοιμαστεί να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο», επεσήμανε ο Κατς σε δηλώσεις του.

«Προειδοποίησα τον πρόεδρο του Λιβάνου (Ζοζέφ Αούν) ότι, αν η κυβέρνησή του δεν καταφέρει να ελέγξει το έδαφος της χώρας και να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να απειλεί τις κοινότητες του βόρειου Ισραήλ και να βάλει εναντίον του Ισραήλ, θα καταλάβουμε εδάφη και θα το κάνουμε εμείς», τόνισε.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε εξάλλου ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε χθες Τετάρτη το βράδυ την πιο ευρεία επίθεσή της εναντίον του εδάφους του μετά την έναρξη του πολέμου «ταυτόχρονα» με το Ιράν.

«Χθες το βράδυ η Χεζμπολάχ συντόνισε μια ταυτόχρονη επίθεση με το Ιράν, εκτοξεύοντας ρουκέτες και drones εναντίον πόλεων και κωμοπόλεων σε όλο το Ισραήλ. Τα στοιχεία δείχνουν περίπου 200 ρουκέτες και περίπου 20 drones», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντισυνταγματάρχης, Ναντάβ Σοσάνι.

«Όλα αυτά συνδυάστηκαν με βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν την ίδια στιγμή», πρόσθεσε. Ο Σοσάνι τόνισε ότι επρόκειτο για «το μεγαλύτερο μπαράζ πυραύλων» που έχει εξαπολύσει η Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου, αν και έχουν καταγραφεί μόνο «δύο ή τρία άμεσα πλήγματα».

Η σιιτική λιβανική οργάνωση είχε επισημάνει χθες ότι εξαπέλυσε ευρεία επίθεση με πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η Τεχεράνη πραγματοποίησε μια «κοινή και ολοκληρωμένη» επιχείρηση επιθέσεων μαζί με τον σύμμαχό της, τη Χεζμπολάχ, με στόχο το ισραηλινό έδαφος.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Εξάλλου νέο πλήγμα του Ισραήλ είχε στόχο στη διάρκεια της νύκτας την παραθαλάσσια συνοικία της Βηρυτού, Ράμλετ αλ Μπάιντα, όπου εκτοπισμένοι κοιμούνται σε σκηνές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν 31, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Μέχρι στιγμής από τον πόλεμο έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 630 άνθρωποι στον Λίβανο και έχουν εκτοπιστεί πάνω από 800.000.

Αυτό ήταν το τρίτο πλήγμα του Ισραήλ στο κέντρο της λιβανικής πρωτεύουσας από την αρχή του πολέμου, έπειτα από μια επίθεση εναντίον ξενοδοχείου την Κυριακή και μια επιδρομή εναντίον ενός διαμερίσματος χθες, Τετάρτη.

Χθες το Ισραήλ στοχοθέτησε επίσης την Αραμούν, μια συνοικία στη νότια Βηρυτό, που δεν είναι μεταξύ των προπυργίων της Χεζμπολάχ. Σε αυτό το πλήγμα σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκε ένα παιδί, με βάση τον αρχικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Μακρόν: Να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της κατά του Ισραήλ

Την ανάγκη να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις στρατιωτικές ενέργειες της από το Λίβανο κατά του Ισραήλ, τις οποίες χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος», όπως επίσης και την ανάγκη να μην πραγματοποιήσει το Ισραήλ «μια χερσαία επίθεση στον Λίβανο», υπογραμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο X, λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε αργά χθες το βράδυ με τον Λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι μίλησε με τον Σύρο ομόλογό του ‘Αχμαντ Αλ-Σαράα, τον οποίο διαβεβαίωσε ότι «υποστηρίζει τις προσπάθειες των λιβανέζικων αρχών να αποκαταστήσουν τον πλήρη κρατικό έλεγχο στην επικράτειά τους». Οι πρόεδροι του Λιβάνου και της Συρίας συμφώνησαν την Τρίτη να ενισχύσουν τους ελέγχους στα κοινά τους σύνορα.

Μαζικός εκτοπισμός αμάχων στον Λίβανο

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό του Λιβάνου, μετά τις εντολές εκκένωσης που εξέδωσε το Ισραήλ και οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το ένα δέκατο της επικράτειας της χώρας, ενόψει σειράς αεροπορικών επιδρομών.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 600 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δεκάδες παιδιά, έχουν σκοτωθεί στις τελευταίες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Ιστορικό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Η αντιπαράθεση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ δεν είναι νέα, καθώς οι συγκρούσεις κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών μετρούν δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η ένταση αναζωπυρώθηκε.

Η Χεζμπολάχ ξεκίνησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ στις 8 Οκτωβρίου 2023, μία ημέρα μετά την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις απάντησαν με στρατιωτικά πλήγματα, οδηγώντας σε έναν πόλεμο που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο κατά μήκος των συνόρων.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο, πλήττοντας σημαντικά την ηγεσία της Χεζμπολάχ και περιορίζοντας τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Η συμφωνία εκεχειρίας και η συνέχιση των επιχειρήσεων

Τον Νοέμβριο του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Παρά τη συμφωνία, το Ισραήλ συνέχισε να πραγματοποιεί συχνές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι η ένοπλη οργάνωση προσπαθεί να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Η νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων καταδεικνύει ότι η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, με τις επιθέσεις και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται τόσο στα σύνορα όσο και στο εσωτερικό του Λιβάνου.