Ανοδική είναι η πορεία που έχουν οι τιμές των καυσίμων και στην Ελλάδα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Οι ανατιμήσεις είναι πλέον ακόμη και καθημερινό φαινόμενο ενώ νέα άνοδο καταγράφει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 92,2 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 4,5%.

Σύμφωνα με τις μέσες πανελλαδικές τιμές, η αμόλυβδη βενζίνη αυξήθηκε από 1,852 ευρώ το λίτρο στις 9 Μαρτίου σε 1,869 ευρώ το λίτρο στις 10 Μαρτίου.

Ανοδικά κινήθηκε και το ντίζελ κίνησης, το οποίο από 1,814 ευρώ το λίτρο στις 9 Μαρτίου διαμορφώθηκε στα 1,843 ευρώ το λίτρο μία ημέρα αργότερα.

Αύξηση, όπως μετέδωσε το Mega καταγράφηκε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τη μέση τιμή να ανεβαίνει από 1,396 ευρώ το λίτρο στις 9 Μαρτίου σε 1,42 ευρώ το λίτρο στις 10 Μαρτίου.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) ανακοίνωσε ότι θα διοχετευθούν στην αγορά περίπου 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές.