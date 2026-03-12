Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης, όπου ένας 25χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του, είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας καταγράφεται καρέ καρέ η πορεία των δύο οχημάτων που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το δεύτερο αυτοκίνητο φαίνεται να χάνει τον έλεγχο, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να παρασύρει δύο νεαρούς που ήταν πεζοί.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που ο 25χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο 24χρονος φίλος του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ1, εξετάζουν το ενδεχόμενο οι οδηγοί των δύο οχημάτων να έκαναν κόντρες.