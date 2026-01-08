Ένα βίντεο που προκαλεί σοκ φέρεται να καταγράφει την υστερική, καλυμμένη με αίματα σύζυγο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, της γυναίκας που σκοτώθηκε από πράκτορες της ICE, να ξεσπά σε λυγμούς φωνάζοντας «είναι δικό μου φταίξιμο».

Η γυναίκα, καλυμμένη με αίματα και σε κατάσταση απόλυτης κατάρρευσης, δηλώνει πως είναι η σύζυγος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ και κατηγορεί τον εαυτό της για τον θάνατο της συντρόφου της, όπως δείχνει το σπαρακτικό υλικό.

Video appears to show hysterical, blood-covered wife of Renee Nicole Good, woman killed by ICE, crying out ‘it’s my fault’ https://t.co/C762ckgwsb pic.twitter.com/ikzoZDkmQJ — New York Post (@nypost) January 8, 2026

Όπως αναφέρει η New York Post, η γυναίκα καταγράφηκε σε απόγνωση, λίγα μόλις μέτρα από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη, το πρωί της Τετάρτης, την ώρα που ένας γείτονας, ο οποίος είχε ακούσει τη φασαρία, τη ρωτούσε τι συνέβη.

«Την έπεισα να έρθει εδώ, είναι δικό μου φταίξιμο», λέει κλαίγοντας. «Μόλις πυροβόλησαν τη σύζυγό μου». Σε άλλο σημείο ακούγεται να λέει «Την πυροβόλησαν στο κεφάλι. Έχω ένα παιδί έξι ετών στο σχολείο».

Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου της, κατά τη διάρκεια επεισοδίου με πράκτορες της ICE. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας πράκτορας που χτυπήθηκε από το όχημά της τράβηξε το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε τρεις φορές εξ επαφής, σκοτώνοντας την Ρενέ Νικόλ Γκουντ και προκαλώντας την ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου της, το οποίο προσέκρουσε λίγα μέτρα πιο κάτω.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας χαρακτήρισε τη 37χρονη μητέρα «οικιακή τρομοκράτισσα», κατηγορώντας την ότι επιχείρησε να σκοτώσει ομοσπονδιακό πράκτορα και υποστηρίζοντας ότι ο αστυνομικός ενήργησε σε καθεστώς νόμιμης αυτοάμυνας.

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, η Ρενέ Νικόλ Γκουντ φέρεται να συμμετείχε σε ομάδα διαδηλωτών που «παρακολουθούσε και παρεμπόδιζε» πράκτορες της ICE καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προσθέτοντας ότι η ίδια «οπλοποίησε» το αυτοκίνητό της.

Η γυναίκα που δηλώνει σύζυγος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ εμφανίζεται και σε άλλα βίντεο πριν και μετά το θανατηφόρο περιστατικό. Λίγο πριν ακουστούν οι πυροβολισμοί, φαίνεται να ακολουθεί από κοντά τους ομοσπονδιακούς πράκτορες και να τους καταγράφει με το κινητό της.

Όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί, στεκόταν κοντά στο αυτοκίνητο και δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται αμέσως τι έχει συμβεί, μέχρι τη στιγμή που το όχημα επιταχύνει και συντρίβεται. Στη συνέχεια τρέχει πίσω του, ενώ άλλες φωτογραφίες από το σημείο τη δείχνουν να προσπαθεί να βοηθήσει τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία αιμορραγούσε στη θέση του οδηγού.

Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ περιέγραφε τον εαυτό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «σύζυγο και μητέρα». Δήλωνε επίσης «ποιήτρια και συγγραφέα» και «μια χάλια κιθαρίστρια από το Κολοράντο που ζει την εμπειρία της Μινεάπολης».

Η μητέρα της, Ντόνα Γκάντζερ, τη χαρακτήρισε «έναν από τους πιο καλοσυνάτους ανθρώπους που έχω γνωρίσει», μιλώντας στην Star Tribune μετά την είδηση του θανάτου της. «Ήταν εξαιρετικά συμπονετική. Φρόντιζε ανθρώπους σε όλη της τη ζωή. Ήταν τρυφερή, συγχωρητική και στοργική. Ήταν ένας εκπληκτικός άνθρωπος», δήλωσε.

Η γυναίκα που εμφανίζεται ως σύζυγός της είπε ότι ήταν καινούργιες στην περιοχή και δεν είχαν κανέναν να καλέσουν, όταν ο γείτονας τη ρώτησε αν χρειαζόταν βοήθεια. Ζήτησε επίσης από κάποιον να πάρει το λουρί από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο, για να μπορέσει να κρατήσει κοντά της τον σκύλο που στεκόταν δίπλα.

Οι πολυάριθμοι ομοσπονδιακοί πράκτορες που βρίσκονταν στο σημείο φαίνεται να την αγνοούσαν.

Στο ίδιο βίντεο, ένας κάτοικος που δηλώνει καθηγητής Ιατρικής ζητά επανειλημμένα να πλησιάσει το αυτοκίνητο, όπου η Ρενέ Νικόλ Γκουντ ήταν πεσμένη και αιμορραγούσε, προκειμένου να την εξετάσει. Οι πράκτορες της ICE τού αρνήθηκαν την πρόσβαση, λέγοντας ότι το ασθενοφόρο θα έφτανε σύντομα.