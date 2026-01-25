Οργή και σάλο έχει προκαλέσει ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι, του 37χρονου που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες Σάββατο από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη των ΗΠΑ. Είναι ο δεύτερος θανάσιμος πυροβολισμός Αμερικανού πολίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE μετά από εκείνον της Ρενέ Γκουντ.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, και η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, δείχνει πολλούς πράκτορες με αλεξίσφαιρα γιλέκα, με την ένδειξη «Αστυνομία», να προσπαθούν να καθηλώσουν στο έδαφος έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον χτυπούν πολλές φορές. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, οι πράκτορες απομακρύνονται από τον άνδρα που είναι πεσμένος στον δρόμο και τον πυροβολούν πολλές φορές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ο Πρέτι είχε στην κατοχή του ένα ημιαυτόματο πιστόλι και «αντιστάθηκε βίαια» προτού τον πυροβολήσει ένας πράκτορας που «φοβήθηκε για τη ζωή του». Το DHS ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ τη φωτογραφία ενός πιστολιού που έλεγε ότι είναι του θύματος και έγραψε: «Μοιάζει με κατάσταση όπου ένα άτομο ήθελε να προκαλέσει τις μέγιστες ζημιές και να σφαγιάσει τις δυνάμεις της τάξης».

Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι

Οι λεπτομέρειες, πάντως, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον Πρέτι σκιαγραφούν την εικόνα ενός ανθρώπου που νοιαζόταν βαθιά για τους άλλους και το περιβάλλον, αναφέρει το BBC.

Ο Αλεξ Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης, γεννημένος στο Ιλινόι, χωρίς ποινικό μητρώο, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που επικαλείται το Associated Press. Η οικογένειά του λέει ότι οι μόνες επαφές του με την αστυνομία αφορούσαν λίγες κλήσεις της Τροχαίας. Οι γονείς του, που ζουν στο Κολοράντο, αναφέρουν ότι του είχαν ζητήσει να είναι προσεκτικός όταν συμμετείχε σε διαμαρτυρίες.

Τα μέλη της οικογένειάς του γνώριζαν ότι ο Άλεξ Πρέτι είχε ένα όπλο που είχε αποκτήσει νόμιμα, αλλά δεν ήξεραν ότι το κουβαλούσε μαζί του.

Ο 37χρονος, που εργαζόταν ως νοσοκόμος σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Διοίκηση Βετεράνων, είχε συμμετάσχει σε διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από ομοσπονδιακό πράκτορα στην πόλη νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν πολύ αναστατωμένος με τα γεγονότα στη Μινεάπολη και σε όλες τις ΗΠΑ με την ICE, όπως και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι», δήλωσε ο πατέρας του, Μάικλ Πρέτι, στο Associated Press.

«Θεωρούσε ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις ήταν ένας τρόπος να εκφράσει τη φροντίδα του για τους άλλους».

Η μητέρα του, Σούζαν Πρέτι, είπε ότι ο γιος της νοιαζόταν πάρα πολύ για την κατεύθυνση που έπαιρνε η χώρα, ειδικά για την κατάργηση των περιβαλλοντικών κανονισμών από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Μισούσε το γεγονός ότι οι άνθρωποι καταστρέφουν τη γη», είπε. «Ήταν λάτρης της φύσης… Αγαπούσε αυτή τη χώρα, αλλά μισούσε αυτό που της έκαναν οι άνθρωποι».

Ο πατέρας του Άλεξ Πρέτι είπε ότι είχε μιλήσει με τους γονείς του «πριν από δύο εβδομάδες περίπου» και τους είχε πει ότι ήξερε ότι δεν έπρεπε να «κάνει καμία βλακεία» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Αν και είχε όπλο, το CBS News σημειώνει ότι οι αξιωματικοί της αμερικανικής Συνοριακής Φρουράς δεν διευκρίνισαν αν το επέδειξε και ότι δεν είναι ορατό στα βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες του τραγικού περιστατικού.

Τραμπ κατά των ηγετών της Μινεσότας

Εντωμεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε χθες το βράδυ τον κυβερνήτη της Μινεσότας και τον δήμαρχο της Μινεάπολης –και οι δύο είναι Δημοκρατικοί– ότι «υποκινούν εξέγερση» στην Πολιτεία, αφού ζήτησαν να αποσυρθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, μετά τον νέο θάνατο ενός Αμερικανού πολίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE.

«Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, δικαιολογώντας τις ενέργειες των πρακτόρων. Πρόσθεσε ότι «πρέπει να αφήσουν ήσυχη» την αστυνομία μετανάστευσης «να κάνει τη δουλειά της».

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλτς, έκανε έκκληση να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές για τον θάνατο του Πρέτι.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το ομοσπονδιακό κράτος για την έρευνα», είπε ο Γουόλτς κατηγορώντας την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» στην Πολιτεία του.

Ο κυβερνήτης αποκάλυψε ότι μίλησε δύο φορές σήμερα με την προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου και προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την ICE από τη Μινεσότα. «Δεν έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ θα κάνει το σωστό», σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Δεν μπορούμε να απαντάμε στη βία με βία», πρόσθεσε ο Γουόλτς, καλώντας όλους τους Αμερικανούς να δουν «την ωμότητα σε αυτά που κάνει η ICE στους δρόμους μας».

Λεπτά νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, στέλνει στη Μινεσότα πράκτορες από πολλές άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, όπως τη DEA (Δίωξη Ναρκωτικών), την ATF (Γραφείο Ελέγχου Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών) και το FBI (ομοσπονδιακή αστυνομία) για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Μπόντι έστειλε χθες μια επιστολή στον Γουόλτς, στην οποία του γράφει ότι «καλά θα κάνει να στηρίξει» τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.