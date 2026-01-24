Ταραχές ξέσπασαν στη Μινεάπολη μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό άνδρα από πράκτορες της ICE.

O άνδρας που πυροβόλησαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες είναι το δεύτερο θανατηφόρο συμβάν από αυτό της 37χρονης Νικόλ Ρενέ Γκούντ στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στην πόλη αυτή τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όπου είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο άνδρας, τον οποίο δεν κατονόμασε, ήταν οπλισμένος και είχε στην κατοχή του δύο γεμιστήρες. Το υπουργείο υποστήριξε ότι το θύμα πλησίασε τους συνοριοφύλακες ενώ εκτελούσαν μια επιχείρηση εναντίον ενός “παράνομου αλλοδαπού” και οι πράκτορες πυροβόλησαν “αμυνόμενοι“.

Ο άνδρας σκοτώθηκε επί τόπου και στη συνέχεια ελήφθησαν “μέτρα ελέγχου του πλήθους” αφού περίπου 200 “ταραξίες” άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι πράκτορες εκτόξευαν χημικά, μεταξύ των οποίων και δακρυγόνα, καθώς διαδηλωτές άρχισαν να συρρέουν στην περιοχή.

Η αστυνομία της Μινεάπολης πάντως ανέφερε ότι το θύμα είναι ένας 37χρονος κάτοικος της πόλης, πιθανότατα Αμερικανός πολίτης, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, δηλώνοντας ότι “αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράνομη συγκέντρωση” στο σημείο του συμβάντος. “Ζητάμε από τον κόσμο να αποφεύγει και να φύγει από την περιοχή”, πρόσθεσε. “Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύς θυμός και πολλά ερωτηματικά για το τι συνέβη, αλλά ο κόσμος πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος”, τόνισε.

Όπως είπε, επικοινώνησε με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο όμως δεν του παρείχε πληροφορίες για το συμβάν. Επικοινώνησε επίσης με την Εθνοφρουρά, η οποία είναι “σε επιφυλακή”.

“Απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πολλοί πράκτορες ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς“, σημείωσε.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και προβλήθηκε σε τηλεοπτικούς καλωδιακούς σταθμούς δείχνει ανθρώπους που φορούν μάσκες και αλεξίσφαιρα γιλέκα να παλεύουν με έναν άνδρα, σε έναν χιονισμένο δρόμο της πόλης. Ακούγονται πυροβολισμοί, ο άνδρας πέφτει στο έδαφος και ακολουθούν και άλλοι πυροβολισμοί.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε είπε ότι “μόλις είδε ένα βίντεο όπου έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκοπούν έναν δημότη μας και τον πυροβολούν μέχρι θανάτου. Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τερματιστεί αυτή η επιχείρηση;” διερωτήθηκε.

Η Τίνα Σμιθ, μια Δημοκρατική γερουσιαστής από τη Μινεσότα, χαρακτήρισε “καταστροφικό” αυτό το συμβάν.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς είπε ότι μίλησε με τον Λευκό Οίκο και ζήτησε να αποσυρθούν “τώρα” οι “χιλιάδες βίαιοι, ανεκπαίδευτοι πράκτορες” της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE).