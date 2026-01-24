Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν άλλον έναν άνθρωπο σήμερα στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, ζητώντας να σταματήσουν αμέσως οι επιχειρήσεις κατά των μεταναστών που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ στην πολιτεία του.

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί», ανέφερε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι της Μινεάπολης είπαν ότι εξετάζουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας άνδρας πυροβολήθηκε στα νότια προάστια της πόλης. «Ζητάμε από το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο και να αποφύγει την περιοχή», ανέφερε ο δήμος σε μια ανάρτησή του.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που άνδρες της ICE ρίχνουν στο έδαφος τον διαδηλωτή ο οποίος αντιστέκεται και στη συνέχεια ένας από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες βγάζει το όπλο του και πυροβολεί αρκετές φορές προς το μέρος του.

The man shot by federal agents has died, Minneapolis police say. https://t.co/FcAQEe7mO9 — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε, μέσω της εκπροσώπου του Τρίσια ΜακΛάφλιν, σε μήνυμα προς το Associated Press ότι το άτομο που πυροβολήθηκε έφερε όπλο με δύο γεμιστήρες και ότι η κατάσταση «παραμένει ρευστή». Το DHS έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία ενός πιστολιού, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, βρέθηκε στην κατοχή του ατόμου.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δημοσίευσε τη φωτογραφία ενός πιστολιού που, όπως αναφέρει, βρέθηκε στον σημείο του πυροβολισμού.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Η Μινεάπολη συγκλονίζεται εδώ και πολλές εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά της παρουσίας των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πόλη. Πριν από δύο εβδομάδες ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ μέσα στο αυτοκίνητό της. Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι ο πράκτορας, που δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενήργησε σε αυτοάμυνα.