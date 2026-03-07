Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ προετοιμάζεται να αναπτύξει τις επόμενες εβδομάδες μια τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, κοντά στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fox News.

A third U.S. Navy aircraft carrier strike group prepares to deploy for the Iran war. pic.twitter.com/S5Av7GuNmr — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 7, 2026

Το αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush (CVN-77) και η ομάδα κρούσης που το συνοδεύει ολοκλήρωσαν πλέον την άσκηση Composite Training Unit Exercise (COMPTUEX) και αναμένεται να αναχωρήσουν από τη Ναυτική Βάση Norfolk στη Βιρτζίνια πριν από το τέλος Μαρτίου, στο πλαίσιο προγραμματισμένης αποστολής προς την περιοχή ευθύνης του 5ου Στόλου των ΗΠΑ.

Ωστόσο, λόγω της συνεχιζόμενης έντασης με το Ιράν, δεν είναι ακόμη σαφές αν το αεροπλανοφόρο θα αντικαταστήσει το USS Gerald R. Ford (CVN-78), το οποίο εισήλθε στην Ερυθρά Θάλασσα την Πέμπτη και βρίσκεται σε αποστολή εδώ και σχεδόν έντεκα μήνες, ή αν θα φτάσει στην περιοχή για να ενισχύσει περαιτέρω τη ναυτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.