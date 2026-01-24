Νέο βίντεο – ντοκουμέντο από το περιστατικό στη Μινεάπολη όπου συνοριοφύλακες πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο φαίνονται οι ομοσπονδιακοί πράκτορες της ICE να προσπαθούν αρχικά να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Λίγο αργότερα, ένας από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες τραβά το όπλο του και πυροβολεί τον άνδρα πολλές φορές.

Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του φέρεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να δέχθηκε αρχικά λεκτική επίθεση από τους πράκτορες, την ώρα που τους κατέγραφε με το κινητό του. Στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί, διακρίνεται να κρατά τη συσκευή στα χέρια του πριν την κλιμάκωση του περιστατικού.

Το αν ο άνδρας έφερε τελικά όπλο παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο. Στις εικόνες που έχουν καταγραφεί, πάντως, φαίνεται να κρατά το κινητό του. Την ίδια ώρα, ερωτήματα διατυπώνονται από τον δήμαρχο της πόλης σχετικά με το πού βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο του άνδρα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι στην κατοχή των ομοσπονδιακών αρχών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο άνδρας, τον οποίο δεν κατονόμασε, ήταν οπλισμένος και είχε στην κατοχή του δύο γεμιστήρες. Το υπουργείο υποστήριξε ότι το θύμα πλησίασε τους συνοριοφύλακες, ενώ εκτελούσαν μια επιχείρηση εναντίον ενός «παράνομου αλλοδαπού» και οι πράκτορες πυροβόλησαν «αμυνόμενοι».

Ο άνδρας σκοτώθηκε επιτόπου και στη συνέχεια ελήφθησαν «μέτρα ελέγχου του πλήθους», αφού περίπου 200 «ταραξίες» άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι πράκτορες εκτόξευαν χημικά, μεταξύ των οποίων και δακρυγόνα, καθώς διαδηλωτές άρχισαν να συρρέουν στην περιοχή.

Η αστυνομία της Μινεάπολης πάντως ανέφερε ότι το θύμα είναι ένας 37χρονος κάτοικος της πόλης, Αμερικανός πολίτης, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’ Χάρα προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, δηλώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράνομη συγκέντρωση» στο σημείο του συμβάντος. «Ζητάμε από τον κόσμο να αποφεύγει και να φύγει από την περιοχή», πρόσθεσε. «Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύς θυμός και πολλά ερωτηματικά για το τι συνέβη, αλλά ο κόσμος πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος» τόνισε.

Όπως είπε, επικοινώνησε με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο όμως δεν του παρείχε πληροφορίες για το συμβάν. Επικοινώνησε επίσης με την Εθνοφρουρά, η οποία είναι «σε επιφυλακή».

«Απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πολλοί πράκτορες ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς», σημείωσε.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε είπε ότι «μόλις είδε ένα βίντεο όπου έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκοπούν έναν δημότη μας και τον πυροβολούν μέχρι θανάτου. Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τερματιστεί αυτή η επιχείρηση;» διερωτήθηκε.

Η Τίνα Σμιθ, μια Δημοκρατική γερουσιαστής από τη Μινεσότα χαρακτήρισε «καταστροφικό» το συμβάν.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ είπε ότι μίλησε με τον Λευκό Οίκο και ζήτησε να αποσυρθούν «τώρα» οι «χιλιάδες βίαιοι, ανεκπαίδευτοι πράκτορες» της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE).